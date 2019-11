Milovníci mariáše se v sobotu 16. listopadu sešli ve Vepříkově. Konal se tady jubilejní dvacátý ročník Vepříkovského mariáše, v němž hráči mohli vyhrát stylové speciality z vepříka. Od příštího roku už však ke kartám zasednou jen na jaře.

Dvacátý ročník Vepříkovského mariáše. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

V sobotu se u karet sešlo celkem čtyřiašedesát mužů. „Je to docela málo. Průměrně chodí kolem osmdesáti lidí a rekord byl dokonce 104 hráčů,“ zavzpomínal jeden z organizátorů Jaroslav Stehno. Jedním z důvodů může být i věk hráčů. „Mladí dnes už mariáš nehrají a neláká je to. Hrajeme to jen my důchodci a bohužel postupně vymíráme. Dneska jsme na začátku skládali poctu třem, kteří nás v minulém roce opustili,“ pověděl Stehno.