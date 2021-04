„Už teď se těším jako malý kluk, až balón vypustíme. To je ale až finální část projektu. Předtím studenty čeká spousta tvůrčí a zajímavé práce,“ řekl učitel fyziky na jesenické průmyslovce David Pišek.

Škola se zapojila do unikátního projektu Dotkni se vesmíru. Jeho smyslem je, aby se vědecké projekty, aktivity, pokusy a bádání staly součástí vzdělávacího systému. Projekt běží od konce března do půli prosince 2021. Zapojeno je do něj celkem 42 škol z celé České republiky.

Rozdělili si role

Za jesenickou průmyslovku byl vytvořen desetičlenný tým sedmi hochů a tří dívek. Název týmu Emko industries a balónu Apollo M odkazuje na vžité pojmenování školy - Emko. Žáci si rozdělili role na konstruktéry, programátory, designery, grafika a experimentátory.

Dohled nad týmem mají dva učitelé z Emka David Pišek a Jakub Senci. Žákům jsou připraveni pomoci pouze, když budou potřebovat. Tým totiž bude fungovat samostatně pod vedením velitele letu. Tím byl zvolen Miroslav Juhaňák, žák třetího ročníku oboru strojírenství.

„Zvolení velitelem mě mile překvapilo. Myslím si, že máme dobrý tým a věřím, že každý přiloží ruku k dílu. Je to skvělá zkušenost. Doufám, že se situace ohledně covidu zlepší, abychom na projektu mohli pracovat v prostorách školy a ne přes videohovory. Pro začátek nás čeká návrh, programování a pak konstrukce samotné sondy, “ popsal Miroslav Juhaňák.

Zdokonalí se v řadě oborů

První měsíce projektu jsou zaměřeny na získávání teoretických znalostí. Ke konci dubna má dorazit samotná sonda. Snahou bude při přípravě využít co největší počet technologií, které má škola k dispozici, například systém na programování sondy, 3D tisk nebo 3D model v grafickém editoru. Žáci se během projektu zdokonalí ve fyzice, radiotechnice a programování elektroniky. Počítat budou například směr, rychlost a pravděpodobné místo dopadu sondy. Ta je modulární a po návratu z vesmíru se dá použít na dalších projektech.

Balon se sondou Jeseničtí vypustí v září. Kvůli povolení to bude v Praze – Libuši. Sonda vyletí do výšky až 35 kilometrů. Pak balon praskne, sonda dopadne zpět na zem a s pomocí přijímače a GPS signálu ji bude tým hledat. Prezentace výsledků se uskuteční v prosinci na společné konferenci v Praze.

„Tým se naučí vše, co potřebuje znát a vědět, když chce vypustit na okraj vesmíru stratosférický balón. Bude mít zodpovědnost za konečnou podobu a vypuštění stratosférické sondy a komunikaci v týmu. Hodně důležitá je týmová spolupráce. Pro naše studenty je to velká výzva a já věřím, že ji zvládnou,“ uzavřela zástupkyně pro teoretickou výuku Jana Prokopová.