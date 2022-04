Prodejnu ve Vískách podobně jako dalších třináct na Blanensku zadotuje kraj. Rozhodli o tom tento týden krajští radní. Dotace musí schválit ještě zastupitelstvo. Celkem takto v okresech na jihu Moravy rozdělí na provoz prodejen, které bojují o přežití, bezmála čtyři miliony korun.

Pomocnou ruku podávají i obce. Například v Kuničkách, kde žije asi tři sta lidí, uvolnili loni pro tamní prodejnu spotřebního družstva Jednota Boskovice pětadvacet tisíc korun. Stejnou částku pak dostali od kraje. „Letos máme požádáno o třicet tisíc a opět stejnou částku na provoz prodejný dáme z obecního rozpočtu. Prodejnu podporujeme už několik let. Nedokážu si představit, že by obchod v naší obci zanikl. Pro staré lidi by to byl velký problém,“ řekla starostka Kuniček Martina Filoušová.

Její slova potvrdila jedna z místních důchodkyň Františka Maňoušková. „Oceňuji, že obec a kraj dotují zdejší obchod. V Kuničkách žije stále dost starých lidí a kdyby obchod zavřel, nevím, kde by nakupovali. Ne každý má auto nebo zvládne cestu autobusem do města. Za to jsem velmi ráda,“ uvedla žena.

Léta dotují prodejnu Jednoty také v boskovické části Vratíkov. Letos na její provoz z městského rozpočtu poputuje sto dvacet tisíc korun. Jestli to tak bude i příští rok, bude už na novém vedení města.

Jen pro obce do 750 obyvatel

Krajské peníze jsou určené jen pro prodejny v obcích do 750 obyvatel. Na Blanensku kromě Kuniček a Vísek mají zamířit do Krhova, Holštejna, Rozsíčky, Dlouhé Lhoty, Jabloňan, Bedřichova, Pamětic, Okrouhlé, Vranové, Bukoviny, Lhoty Rapotiny a Lažan. Maximální výše dotace činí sedmdesát tisíc korun. „Pro řadu malých obcí v kraji je to až životně důležité. Dotace směřujeme do vesnic, kde jediná prodejna bez podpory obce není schopná pokračovat v provozu,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Podle předsedy představenstva Františka Lžičaře má spotřební družstvo Jednota Boskovice přes sto prodejen. Zhruba čtvrtina je na Blanensku.

„Dotace od kraje a obcí jsou pro nás klíčové. Použijeme je na mzdy zaměstnanců ve zmíněných obchodech. V řadě z nich se však i přesto nedostaneme ani na nulu. Jsme ovšem vděční za každou pomoc. Provoz malých prodejen citelně zasáhlo zdražení energií. Na Blanensku jsme se ale rozhodli, že letos žádnou zavírat nebudeme. Co bude příští rok, to se nedá v tuto chvíli odhadnout,“ poznamenal Lžičař.

Před dvěma lety skončila dlouhodobě ztrátová prodejna stejného družstva v blanenských Lažánkách. Radnice odmítla dále její provoz dotovat. Objekt koupil podnikatel Tomáš Mokrý, který v něm rozjel rozvoz regionálních potravin.