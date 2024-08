Věstonická venuše je i téměř sto let po svém nalezení předmětem výzkumu. Ten poslední provedl vědecký tým, jehož členy jsou odborní pracovníci Moravského zemského muzea, jmenovitě archeologové Petr Neruda, Martin Oliva a Petra Hamrozi. Výzkum došel k závěru, že Věstonická venuše, zřejmě nejstarší keramická soška na světě, je vyrobená ze spraše obsahující úlomky hornin a drobné jurské fosilie.

Věstonickou venuši objevil Karel Absolon 13. července 1925 mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem na Břeclavsku.

„Absolon nepochopitelně pozdržel zveřejnění jednoho ze svých nejvýznamnějších objevů. O Venuši se bez přiloženého obrázku zmínil až rok po jejím objevu a první kvalitní fotografie byly zveřejněny ve světoznámém společenském časopise The Illustrated London News 30. listopadu 1929,“ napsali vědci ve své práci.

Postava Karla Absolona je do jisté míry spjatá i s výsledky výzkumu, neboť právě on měl za to, že materiál, ze kterého byla venuše vyrobená, je složen z úlomků mamutích klů a kostí. Vědecký tým došel za pomoci moderní metody nedestruktivní analýzy k závěru, že venuši její autor vyrobil ze spraše obsahujícího úlomky hornin a drobné jurské fosilie.

Materiál na výrobu zřejmě získal v prostoru pravěkého sídliště.

Překvapivé je zjištění, že celá venuše je vyrobena z jednoho kusu keramického těsta, což značí, že dotyčný musel být mimořádně zručný a měl výtvarné cítění.

Rozsáhlé pukliny

V neposlední řadě výzkum zjistil poměrně časté vnitřních praskliny. „Nesmírně důležitý je nález rozsáhlých puklin uvnitř těla Venuše. Soška by tudíž mohla snadno prasknout. Díky výzkumu tedy můžeme upravit způsoby manipulace a eliminovat její případné poškození,“ citovalo Moravské zemské muzeum závěry výzkumu na svém facebookovém profilu.