Nádvoří zámku v Třeboni v sobotu zaplnily automobilové skvosty. Navzdory rannímu dešti se v areálu sešla téměř sedmdesátka historických aut nejrůznějších značek, především české, britské i americké výroby. Přestože vystavené vozy brázdily silnice před pár dekádami, díky péči jejich majitelů vypadaly, jako by právě sjely z výrobní linky. Oblíbená akce Veteráni na zámku se letos konala už po dvanácté.

Veteráni na nádvoří zámku v Třeboni | Video: Jana Urbanová

Po ukončení registrace v 10 hodin dopoledne stálo na nádvoří 66 historických vozidel, z toho 12 motocyklů. „Pro mě je nejkrásnějším vozem Aerovka, protože to byl první vůz mého tatínka, takže když dorazí, jsem vždycky úplně nejšťastnější,“ řekl předseda třeboňského Veterán Car Clubu Michal Barnáš.

Majitelé těch nejstarších vozů s příjezdem vzhledem k rannímu deštivému počasí většinou váhali. „Musím ale říci, že mi ráno volal pán se Škodou Felicií z Moravských Budějovic a ptal se, jestli v Třeboni prší. Řekl jsem mu, že bohužel ano a hodně. On ale i přesto sedl do auta a v devět hodin byl na registraci, dokonce bez střechy, takže je tady a jsem za to moc rád,“ doplnil Barnáš, který stejně jako loni přivezl na zámecké nádvoří svojí Škodu 105 z roku 1984 v provedení autoškola.

Nádvoří zámku zaplnila téměř sedmdesátka veteránů.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Kromě téměř stoletých automobilových veteránů mohli návštěvníci akce obdivovat také dlouhé americké limuzíny nebo sporťáky. Nejčastěji fotografovaný byl mezi návštěvníky bílý Chevrolet Corvette z roku 1973 a žlutý Jaguar XKE E-Type cabrio vyrobený v roce 1969.