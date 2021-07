Akci pořádali členové VCC-AMK Česká Brána náhradou za tradiční Ústeckou veteránskou rallye. Nazvali ji Veteránem Českým středohořím. Seřadiště bylo na Rondelu kolem osmé ráno, potom se kolona přesunula na Mírové náměstí, kde nejen kluci obdivovali dokonalost starých značek. Ti dříve narození kroutili hlavou nad jednoduchostí veteránů a šikovností majitelů, kteří mnohdy celý život po kouscích skládali svůj poklad z půdy.

"Akce se koná pod záštitou primátora města Ústí nad Labem. V 10:30 opustíme náměstí a pojedeme po trase Ústí nad Labem - Trmice - Řehlovice - Rtyně - Žalany - Kostomlaty p/M - Milešov - Velemín - Dubice - Stebno - Větruše. Celá trasa je dlouhá necelých padesát kilometrů, potlesk si zasloužili všichni. Déšť jim nevadil, své miláčky rádi ukázali divákům. Ústecký veterán klub evidujeme 140 nadšenců, tady jich je necelá padesátka," informoval Deník před výjezdem pořadatel Ondřej Přibyl.

První se na Bukovském seřadišti objevil černý Chevrolet. "Bydlím v Krupce, ale tohle vozidlo je z Veterán klubu Všechlapy. Je to Chevrolet de luxe z roku 1939. Získali jsme ho z Kanady. Všechno je funkční, na tyhle vozy existují v USA speciální katalogy, náhradní díly nejsou problém. Něco jiného je samozřejmě cena ! V klubu máme tři veterány," pochlubil se Miroslav Pudil.

Každé auto má svůj příběh

Hned vedle černého krasavce stála naleštěná zelená Oktavia. "Každé auto má svůj příběh. Tohle třeba havarovalo ve Švédsku a odborníci tvrdili, že je na odpis. O motor měl zájem soused, chtěl ho do traktoru. Dalo to dost práce, ale dnes je to náš miláček," tvrdil Květoslav Zaplatil. Pan Kricner má dokonce pět veteránů, na seřadiště přijel se Škodovkou z roku 1938.

"Nevím, jak je to dlouho, ale už jednou jsem byl v Deníku. Tenkrát jsem ukazoval starý mercedes. Někdo sbírá známky, já se rád vrtám v motorech," smál se pan Kricner.

Nejmenší vozítko představil pan Chobotský z Lovosic. Jeho Austin-Healey z roku 1969 vypadal skutečně pohádkově. Na jedné straně motorky, auta pěkně vedle sebe uprostřed náměstí. Někdo ukázal motor, někdo přidal zajímavost, původní cenu, zážitek z dovolené. Olověné mraky stále hrozily deštěm, ale podívaná to byla náramná.