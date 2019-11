„Když mne rodiče nechávali ve čtrnácti letech zapsat na vojenskou školu, nemohli tušit, kam se naše armáda posune,“ míní dvaačtyřicetiletý profesionál Armády ČR (AČR) patřící pod Krajské vojenské velitelství (KVV) Ostrava. Za sebou má šest zahraničních misí a je tedy válečným veteránem se vším všudy.

„Když jsem byl malý, tak to znamenalo prakticky jen lidi bojující ve druhé světové válce. Většinou staršího a seniorského věku,“ uvádí voják. Podotýká, že ani novodobý veterán nemusí bezpodmínečně být v nejlepších letech. Vždyť první důstojníci vyjíždějící počátkem 90. let do Kuvajtu už mohou mít okolo sedmdesátky.

Na svět se už dívá jinak

Pavel slouží postupně v bývalé Jugoslávii, Kosovu i Afghánistánu. „Nikde nebojujeme! Jsme stabilizační silou, snažíme se zlepšovat stav, chránit místní. Ano, do kontaktu – čili pod palbu – se při tom dostáváme,“ říká. Je podle něj rozdíl v protistraně na Balkáně (kde hlavně zastrašovala) a Afghánistánu (kde touží zabít).

„Dívám se na svět trochu jinak. Poznal jsem, jak se lidé, ať kousek v Evropě či v Asii, mají. Velice si proto vážím toho, kde žiji, a jak se máme tady,“ konstatuje praporčík AČR. Zná spolubojovníky včetně lidí z jeho týmu, co měli menší štěstí, a akce pro ně skončila újmou na zdraví. Vzdává čest i svým padlým kamarádům.

„Děkujeme za to, co děláte! To je v USA běžné oslovení člověka v uniformě a doufám, že se ho dočkají také čeští vojáci. U nás ještě taková hrdost a respekt není, ale celkově si myslím, že si i našinci si práce armády váží,“ hodnotí veterán. Na další misi v cizině však už nepomýšlí, musel by být mladší a v lepší kondici.

Obrovský respekt pociťuje k druhoválečným veteránům. „V rámci KVV Ostrava se se setkáváme. Mne velmi zajímá jejich prožívání tehdejšího konfliktu, oni se ptají na naše nasazení,“ líčí praporčík. Dodává, že současní vojáci se z mísí domů vrací v spíše tichosti, zatímco po osvobození byli vší středem pozornosti.

Den válečných veteránů



Český občan sloužící nepřetržitě alespoň třicet kalendářních dnů (za určitých podmínek včetně utrpění zranění, případně vykonání mimořádně záslužného činu, i méně) jako voják či policista v místě ozbrojeného konfliktu či v mírových operacích. To je podle zákona novodobý válečný veterán. Samozřejmě se tak označují i účastníci národního boje za osvobození z let 1939 až 1945. Den válečných veteránů připadá právě na dnešek a v Ostravě vzpomínková akce proběhne v 11 hodin v Komenského sadech u Památníku obětí II. světové války.