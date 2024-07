„Alfou a omegou péče o zvířata v zoologických zahradách byla vždy jejich imobilizace. To, co je u psa nebo kočky jednoduchá věc, je u lva několikahodinové divadlo,“ vysvětlil veterinář a přiznal, že když na začátku osmdesátých let začínal, byl největší problém právě s uspáváním zvířat.

Na trhu nebyly dostupné vhodné preparáty, používalo se, co bylo, a to byl nejčastěji velmi střežený opiát etorfin. „Je nutné mít na něj řadu povolení. Manipulace s ním byla pro člověka velmi riskantní, jedna kapka do oka a byl konec. Na narkózu několikatunového slona stačilo 1,7 mililitrů,“ popsal Jurek. Teď už jsou na trhu preparáty, kterými udrží zvíře v narkóze hodinu i více, což na běžný zákrok většinou stačí.

Nechyběly jen uspávací látky, ale také vybavení. „Tak jsem si například sám vyrobil foukačkové střely z jednorázových stříkaček,“ popsal lékař s tím, že jeho pokusy o vyrábění vlastních pomůcek vyústily až v založení firmy zaměřené na prodej přístrojů do veterinárních ordinací AtomVet, která funguje dodnes.

Rentgeny a ultrazvuky byly v té době dostupné především v humánní medicíně, veterináři se tak museli čas od času obracet na nemocnice nebo kliniky.

Záhada zmizelé šipky

„Řešil se tady například případ, kdy chovatelé viděli, že jeden z tučňáků spolkl hrací šipku, kterou jim do bazénu hodil návštěvník. Nikdo ale nevěděl, který z tučňáků to byl. Tak se domluvil rentgen v nemocnici a pět jich jelo na vyšetření,“ zavzpomínal Jurek. I když může být představa tučňáků pochodujících čekárnou komická, každý transport a každý zásah představují pro zvířata velkou stresovou zátěž. „Nakonec se šipka stejně nenašla, neměl ji v sobě ani jeden tučňák, nebyla ani v bazénu. Takže tak trochu záhada zamčeného pokoje,“ doplnil veterinář.

Spolupráce s humánními lékaři není neobvyklá ani dnes, zvlášť když se jedná například o primáty.

I v liberecké zahradě došlo na zákroky, které se dostaly do análů veterinární medicíny. „Například, když se zebře přetočila děloha a ona nemohla porodit. Zebru jsme uspali a dělohu přetočili do normální polohy. Následně došlo k výhřezu dělohy i s hříbětem. Tak jsem ji vydesinfikoval, vrátil zpátky a zašil. Za rok měla hříbě,“ vyprávěl Jurek. Podle něj provedli něco podobného i u koně Převalského v USA. „Shodou okolností jsem se pak s tím kolegou setkal na konferenci,“ dodal.

Vztahy, které mezi sebou zvěrolékaři ze zoologických zahrad mají, si pochvaluje. „Říká se, že veterináři se mají rádi v závislosti na tom, kolik kilometrů je odděluje. Mezi těmi ze zoo je to ale jinak. Kdykoli se něco stalo a někdo s tím měl zkušenost, tak stačilo zvednout telefon a zavolat. Všichni byli ochotní poradit.“

Devadesát procent potíží v zoologických zahradách je podle Vladimíra Jurka důsledkem nevhodného prostředí a krmení. I v tomto ohledu ale došlo k obrovskému posunu a zvířata se v zoologických zahradách mnohdy dožívají vyššího věku než v přírodě.

„Dříve to bylo dokonce tak tragické, že odchycená zvířata vydržela naživu jen několik měsíců. Postupně se ale podařilo vytvořit podmínky přizpůsobené jejich požadavkům na prosperitu. Musíte vědět, že třeba lev na rozdíl od tygra nepotřebuje velký výběh, protože ani v přírodě toho moc nenachodí, když nemá důvod,“ vysvětlil.

„Veterinární medicína v zoo je složitá v tom, že nevíte, co vás čeká. Jestli to bude žabička s plísní, nebo zácpa u slona. Často musíte improvizovat. Například jsme museli řešit náhradu opotřebované rohoviny kopyt hřebce zebry, protože měl ochozené chodidlové plochy, což by pro něj mohlo být fatální,“ doplnil.

I péče v zoologických zahradách má svá omezení. „Například, co se týče pooperační péče. Zařídit, aby si šimpanz nevytáhl stehy je téměř nemožné. Nepomůže ani intradermální steh. Máte pocit, že nemá šanci se na to dostat, ale on to nějak dokáže,“ usmál se veterinář, kterého nikdy nepřestane překvapovat schopnost hojení u divokých zvířat. „V situaci, kdy už by musel být kůň kvůli zlomenině končetiny utracen, může zebra přežít bez větších následků,“ zmínil.

Odchyt do lasa? Narkóza stresuje více

Přestože se u některých druhů zvířat narkóze vyhnout nedá, pokud je to možné, využívá doktor Jurek jinou metodu. Učil se ji u mistrů v oboru, kovbojů v Americe. Odchyt zvířete do lasa je podle něj v některých případech, jako je příprava na transport, úprava paznehtů nebo odběr krve, mnohem vhodnější metodou než uspání. Každá narkóza s sebou přináší jak u lidí, tak u zvířat rizika.

I když pro některé návštěvníky může být pohled na zvíře zmítající se ve smyčce lasa znepokojující, je tato metoda „posvěcená" i odbornými kruhy. Ústřední komise na ochranu zvířat potvrdila, že odchyt zvířat do lasa z chovatelských nebo veterinárních důvodů není považován za týrání zvířat.

Jen obratnost v práci s lasem ale nestačí, důležité je mít k dispozici také tým chovatelů, kteří umí zvíře nahnat do vhodných prostor. Ne každý druh je také na lasování kvůli své velikosti nebo mentalitě vhodný. V liberecké zoologické zahradě jsou takto odchytáváni například nahuři modří, kozy šrouborohé, kozorožci dagestánští nebo vikuně.

Samozřejmě i při lasování může dojít k poranění, to se ale za mnohaletou praxi stalo jen v několika málo případech. Rizika spojená s celkovou narkózou zvířete jsou podle doktora Jurka nesrovnatelně vyšší. Při bolestivých zákrocích se jí však vyhnout nelze.