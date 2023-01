V halách velkochovu drůbeže se nachází více než tisícovka krůt. Další prostory slouží k chovu zhruba 12 tisíc masných kuřat. Drůbež bude utracena do posledního kusu ve speciálních kontejnerech s oxidem uhličitým. Na místě operuje pohotovostní středisko krajské veterinární správy z Hradce Králové, které manipulaci s plynem řídí.

Původ nákazy se vyšetřuje

Původ nákazy ještě není jasný a momentálně je předmětem šetření. „Zatím to nemůžeme potvrdit. Je tu nicméně několik možností. Teoreticky k přenosu mohlo dojít od volně žijícího ptactva prostřednictvím podestýlky či krmiva. Mohl to být i personál. V současnosti to ale nevíme a probíhá další šetření,“ sdělil ředitel Krajské veterinární správy Středočeského kraje Otto Vraný.

Kolem sedlčanského ohniska ptačí chřipky jsou nyní vytyčena pásma o třech a deseti kilometrech. V nich úřady budou v následujících dnech sčítat drůbež a další ptáky, kteří žijí v domácích chovech. Čísla se průběžně budou hlásit veterinární správě.

„Na jejich základě krajská veterinární správa ve spolupráci ústředím provede analýzy. Podle výsledků nám vyjdou počty vzorků, které budeme muset v obou pásmech monitorovat,“ doplnil Vraný.

Našli i mrtvou husu

Státní veterinární správa již dříve informovala, že chovatel z Farmy Druhaz nahlásil úhyn několika desítek krůt. V úterý 3. ledna dostala také zprávu, že byla v Sedlčanech nalezena mrtvá volně žijící husa nakažena ptačí chřipkou. „Protože se jednalo o volně žijícího ptáka, tak se žádná ohniska a další opatření nepřijímají. Nicméně je vidět, že prostředí je evidentně výskytem viru zatíženo a ten tlak bude s velkou pravděpodobností stoupat. Záleží pouze na tom, jak chovatelé dokáží své chovy ochránit,“ podotkl dále Vraný s tím, že zavádění větších kontrol v jednotlivých chovech zatím není na pořadu dne. „Je to z důvodu, že by každý vstup dalších osob mohl zvýšit riziko přenosu nákazy,“ dodal veterinář.

Současné teplejší zimní počasí je pro přenos nákazy ideální. „Protože máme za sebou období mrazů, kdy postupně zamrzají vodní plochy, tak se ptactvo stahuje blíže k lidským obydlím. Jak počasí povolilo, zvýšila se vlhkost vzduchu, takže dochází ke snadnějšímu šíření jako u všech respiračních chorob,“ dodal Vraný.

