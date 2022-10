„Bylo to stejně rychlé jako nečekané,“ řekl k sobotnímu dění starosta, situaci přirovnal k bleskovým povodním z roku 2009. Obec nechala do lokality přistavět kontejnery, aby lidé mohli vyhazovat popraskané střešní tašky a další odpad.

„Díky hasičům se podařilo vcelku rychle situaci stabilizovat. Přikryly se střechy, doházely se tam tašky a podobně. Samozřejmě ty následné škody, které tam jsou, jako parozábrany a podobně, tak budou lidé řešit s pojišťovnami, takže to bude ještě takový běh na delší trať. Ale momentálně ten základ, si myslím, že je v pořádku. Lidé mohou bydlet ve svých domovech. Nejdůležitější je, že se při té hrůze nikomu nic nestalo,“ uvedl starosta. Dodal, že lidé jsou v místě hodně semknutí a vzájemně si pomáhají.

Ukázková supercela. Částí Čech se přehnaly bouřky, přinesly s sebou kroupy

Následky větrné smrště hasiči v Hraběticích pomáhali likvidovat od sobotního odpoledne až do večera. Silný vítr poničil střechy, kapličku a lámal stromy. Na místě, kde jsou zhruba dvě desítky domů, pracovalo sedm hasičských jednotek.

Podle starosty byl poškozen téměř každý dům. Nejvíce vítr ničil střechy nebo ploty či vyvracel stromy. „Těch škod je tam opravdu dost. Bylo to stejně rychlé jako nečekané, tady v Jeseníku jsme o tom ani nevěděli, to bylo opravdu jenom lokální přímo v těch Hraběticích. Bylo to úplně to samé, jako když v roce 2009 přišly bleskové povodně. Taky to bylo zničehonic a za hodinu a půl bylo v obci 'vymalováno',“ podotkl Machýček.

Létaly plechy i trampolína

Hrabětice se nacházejí asi kilometr od Jeseníku nad Odrou jihozápadním směrem ve zvlněném terénu u silnice z Jeseníku nad Odrou do Bělotína. Obcí s pouhými 20 čísly popisnými smršť v sobotu proletěla několikrát a poškodila střechy rodinných domků, hospodářských budov a stromy. K tomu ještě shodila kříž z věže zdejší kapličky.

Vysočina je plná hub, ukazují čtenáři Deníku. Podívejte se na jejich úlovky

Je malým zázrakem, že se tato událost s vysoko létajícími plechy, křesly či trampolínou obešla bez zranění. Na zahradě u jednoho z rodinných domků náhle spadla i mohutná stoletá lípa. Majitelé měli štěstí, netrefila totiž ani jejich dvoupodlažní rodinný domek s čerstvě rekonstruovanou střechou ani domácí zvířectvo.

„Jednu ze střech, kde vítr sloupnul velkou část plechové střešní krytiny, jsme museli kvůli hrozbě pádu odstranit i s dřevěným krovem z automobilového žebříku. Také jsme odstraňovali popadané stromy či jejich části z centrální komunikace a pomáhali obyvatelům se zjišťováním škod,“ doplnil k zásahu mluvčí hasičů Petr Kůdela.