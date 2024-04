Zahájení stavby D3 z Kaplice do Nažidel se přiblížilo. Začít by se mělo do léta

Částka měla být rozložená na tři miliony jednorázově – dvacet tři milionů do městské kasy během dalších dvaceti let a dalších dvaadvacet milionů občanům. Elektrárny chtěla v blízkosti města postavit karlovarská Nová Energie s. r. o. , dceřiná společnost německé Meridian GmbH.

„Referendum tak nebude a rozhodnutí o tom, zda budou, nebo nebudou větrné elektrárny, se přenáší do územní plánu, který už je připraven k vydání,“ vysvětlil s tím, že nový územní plán města ve svém návrhu výstavbu větrných elektráren výslovně zapovídá. A jelikož byl nový územní plán schválen, rozhodování o větrnících padá. Kromě větrných elektráren se na samosprávném území Rožmberka nad Vltavou nesmí stavět ani žádné elektrárny fotovoltaické.

Spolek Zdravá krajina jižních Čech vylétl s dronem do výše, kam až budou sahat listy větrných elektrárnen, a nasimuloval pohledy do krajiny. Větrníky by byly vidět z Vyššího Brodu, Rožmberka i Přízeře, stejně jako z Malšína a Větrné.Zdroj: Se svolením spolku Zdravá krajina jižních Čech

Větrníky jsou totiž v Rožmberku nad Vltavou zapovězeny nadřazenou územně plánovací dokumentací, tzv. Zásadami územního rozvoje kraje. O vyhlášení referenda by se občané v budoucnu museli přihlásit sami, a to např. sesbíráním podpisů v petici. „Kdyby se v budoucnu přece jenom rozhodli, že tu větrníky chtějí, museli bychom to komplikovaně řešit, na kraji žádat o změny v ZUR. Tato změna by trvala minimálně rok, možná až dva roky, než by změna prošla,“ nastínil starosta.

Druhý místostarosta města Daniel Hovorka pro Deník řekl, že teď už v otázce větrných elektráren není o čem diskutovat. Územní plán s nimi nepočítal, respektuje zurku. Neumím si představit, že by se někdo pustil do její změny.“ Od místních se podle něj zatím neozývá volání po komunitní výrobě energie tohoto typu. „Mně osobně se současná zachovalost historického intravilánu města bez staveb tohoto typu líbí.“

Starosta se ale zmínil i o penězích, které by město mohlo získat do svého ani ne dvacetimilionového rozpočtu, pokud by elektrárny nad Rožmberkem vyrostly. „Jednoznačně jsme se jako zastupitelé shodli na tom, že když už bychom nějaké peníze dostávali, proč to mají být drobky z ekonomických výhod někoho jiného. V budoucnu by tu ale mohlo vzniknout např. nějaké energetické společenství čili model ekonomický výhodný pro občany města. V tuto chvíli ovšem vzniknout nemůže. Vláda sice udělala první krok, že v energetickém zákoně povolila vznik energetických společenství, ale neřekla krok druhý: jakou roli v tomu budou hrát majitelé rozvodných sítí a jakou cenu na to budou moct napařit,“ vysvětlil. „Zjednodušeně: když se rozhodneme, že si tu postavíme malou vodní elektrárnu nebo malou větrnou elektrárnu, která bude schovaná a nikomu nebude vadit, vyrobíme si tam elektriku a budeme ji občanům prodávat za korunu, neexistuje žádná vyhláška, která by specifikovala, kolik budeme platit za vedení dráty.“

Památkáři řekli větrníkům jasné ne

Proti elektrárnám se už zcela jednoznačně vyjádřil i Národní památkový ústav, v jehož správě je hrad Rožmberk. „Při vizualizaci dopadu záměru na charakteristické pohledy na areál hradu ve spojení s historickým městem je zřejmé, že navržené větrné elektrárny by razantně a trvale znehodnotily kulturní hodnoty architektonického a urbanistického souboru," píše ve svém vyjádření. (celé ZDE). „Jako odborná organizace památkové péče se záměrem výstavby větrných elektráren v blízkosti Rožmberka nesouhlasíme."