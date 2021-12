„Na obecních webových stránkách je možné se podívat na aktuální snímek pořízený z tamní kamery. Zájemci se tak mohou podívat například na to, kolik je tam lidí či jaké je tam počasí. Jako dominanta obce má mlýn večerní osvětlení, a to většinou do dvaadvaceti hodin, přes léto pak do půlnoci,“ přiblížil starosta Starého Poddvorova Ivo Padalík.