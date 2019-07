/FOTOGALERIE/ K práci se dřevem se dostal díky svému strýci a řezbařina je pro něj velkou zábavou a koníčkem. Na třešťské Dřevořezání jezdí od roku 2002 a dosud nevynechal jediný ročník. Řeč je o rodákovi z jižního Banátu Tondovi Kocmanovi, který se doma v rumunském Eibentálu před lety zamiloval do učitelky z Brna a odešel s ní do Česka.

„Jako dítě jsem opracovával kámen. Z hadce a dalších hornin a minerálů jsem vytvářel ozdobné přívěsky. To mi zůstalo dodnes. Kameny si vozím z Banátu, kam se dle možností stále vracím. Můj strýc se věnoval vyřezávaní dekorativních předmětů a reliéfů ze dřeva, díky němu jsem se k práci se dřevem dostal i já. Postupně jsem se od těch větších věcí dopracoval až k malým figurkám. Většinou vezmu špalík dřeva do ruky a už zhruba vím, co z něj vyřežu,“ vysvětluje, kde se vzala láska ke dřevu, rodák z Banátu.