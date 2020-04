Uprostřed zimy chodila v centru Brna kvůli prasklému vodovodu pro vodu do cisterny. Opravy potrubí a kanalizace, do kterých se ve středu ve Veveří ulici v centru města dělníci pustí, proto tamní obyvatelka Dominika Cardová vítá. „Bydlím tady tři roky a za tu dobu vodovod prasknul nebo nefungoval nejméně dvakrát, což je docela dost,“ postěžovala si.

Kompletní výměny starých trubek se Cardová, která byla kvůli havárii celou noc bez vody, ale letos nedočká. Dělníci se totiž zaměří pouze na nejproblematičtější úseky. Hrozí tak, že budou opět v budoucnu řešit nehodu kvůli letitému potrubí.

Opravy se promítnou do provozu v okolí Veveří. „Řidiči do ulice do poloviny května ze Žerotínova náměstí neodbočí. Od Slovákovy ulice už pak projedou omezeně podle aktuálních prací, stejně tak v celém směru do centra. S tramvajovou výlukou se ulice uzavře i pro ostatní dopravu. Řidiči pro objížďku využijí Kounicovu,“ vysvětlil brněnský radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Opravy v jedné z páteřních ulic blízko centra ovlivní mnohé řidiče. Už nyní nad omezeními přemýšlí třeba Petra Petlachová, která tam do práce dojíždí denně autem z Hostěrádek-Rešova na Vyškovsku. „Do laboratoře k nám dvakrát denně přiváží zdravotnický materiál, takže jsem zvědavá, jak tohle bude fungovat. Snad na výjimky,“ sdělila Petlachová.

Od dřívějších představ ponechat Veveří mezi Žerotínovým a Konečného náměstím hlavně chodcům a hromadné dopravě město ustoupilo. Po dokončení velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici měl projíždějící auta zastavit pomyslný dopravní špunt tvořený omezením vjezdu v místě stávající zastávky Grohova. Místo Veveří měli řidiči jezdit po Kounicově.

Opravy vodovodu a kanalizace předejdou rekonstrukci tramvajové trati. „Na vodovodu od Žerotínova náměstí po Slovákovu ulici je havarijní situace. Potrubí je hodně poškozené,“ přiblížila mluvčí Brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová. Dodala, že mizerně je na tom i stoka, hlavně mezi Smetanovou a Sokolskou.

V polovině května začnou práce na tramvajové trati mezi Žerotínovým náměstím a ulicí Jana Uhra, která je také v havarijním stavu. Dělníci ji musí připravit na větší zátěž, protože ulicí povede objížďka pro tramvaje kvůli rozsáhlé výluce u velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici.

VÝLUKA OD ČERVNA

Od 16. května čeká cestující pouze částečné omezení hromadné dopravy. „Tramvaje linek 3, 11 a 12 pojedou v úseku od křížení s Žerotínovým náměstím po Smetanovu jednokolejně. Od 27. června do konce srpna tam bude úplná výluka linek,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Objízdné trasy hromadné dopravy pracovníci podniku momentálně připravují.

Dělníci opraví také současná nástupiště Grohova a jejich okolí. „Zajistíme bezbariérový přístup na obě zastávky i ze zastávek do vozidel, zvýšíme tím bezpečnost a komfort cestujících," doplnila Tomaštíková.