Vzkazy doplněné hákovým křížem někdo namaloval v minulých dnech na dřevěnou zeď bývalé plovárny v Zámecké zahradě, čímž poničil tamější streetartové dílo. Pachatele teď hledá policie. „Případ si převzalo oddělení kriminální služby. Jako už v několika předchozích případech prověřuje pomalování zdi urážlivými nápisy a nacistickými symboly. Hledají se případné souvislosti,“ konstatoval mluvčí policie Daniel Vítek.

Vyšetřování takových výjevů na zdech je složité. Podle odborníka na extremismus Miroslava Mareše je vždy důležité znát úmysl pachatele. „Policie musí u takovýchto výjevů vždy přihlížet k tomu, zda chtěl dotyčný cíleně propagovat nacistické hnutí nebo sprejoval jen z frajeřiny,“ upozorňoval v minulosti v rozhovoru pro Deník k tomuto tématu specialista z brněnské Masarykovy univerzity.

Nacistické symboly nejsou v Teplicích vidět často. Za poslední roky eviduje policie několik případů. Objevily se třeba na úředních domech či na panelech ruiny v Mlýnské ulici. Vandal minulý rok poničil také nové městské dětské hřiště v Janáčkových sadech. „Odstranění takových nápisů nás stojí nemalé peníze,“ sdělil tajemník magistrátu Marek Fujdiak, když někdo posprejoval před roky čelní zdi městského úřadu.

Nákladné odstranění nápisů

I v případě poničené veverky šlo odstranění nápisů do tisíců korun. „Barvy nejsou levné. Potřeboval jsem několik odstínů, abych to celé vyspravil. Navíc jsem to v tomto případě nedělal poprvé. Nechápu, proč to někdo dělá,“ je zklamaný autor původního díla Kamil Vacek, který v Teplicích na zakázku radnice maluje graffiti pod uměleckým jménem Camo. „Jenže v tomto případě mi to nikdo nezaplatí, protože jde o zeď bývalého koupálka, které už ani není města. Nechat tam ty nápisy ale nemohu,“ povzdychl si.

Jedním z těch, koho podobné výjevy propagující nacismus vždy hodně mrzely, byl dřívější předseda teplického svazu bojovníků za svobodu, dnes už zesnulý Jaroslav Musial. „Nemám pro takové propagandy něčeho, co nebylo správné a negativně zasáhlo hodně lidí, ani slov. Veřejnost by nikdy neměla zapomenout na hrůznou genocidu a zločiny proti lidskosti,“ říkal.