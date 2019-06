Důl Frenštát bude zlikvidován. Společně tak rozhodli poslanci Lukáš Černohorský za Piráty a Jakub Janda za ODS se zástupci ministerstev, OKD a spolku Naše Beskydy.

Těžní věže Dolu Frenštát, které jsou už nějakou dobu černými stavbami, by měly být do šesti let zlikvidovány. | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Nepovolené stavby frenštátského dolu by měly do šesti let zmizet. Shodli se na tom poslanci, ministři, členové občanského sdružení Naše Beskydy i zástupci firmy OKD. Místopředseda představenstva těžební firmy Jan Solich na zasedání slíbil, že do konce října 2019 připraví plán celkové likvidace dolu.