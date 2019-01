Tábor – Vězeňská služba (VS) svůj úmysl postavit věznici na místě bývalého letiště Všechov v těsné blízkosti Tábora směrem na Písek nevzdává. A to ani přes odpor více než sedmi tisíc lidí, kteří podepsali petici proti chystané stavbě.

Plánu přitom není nakloněno ani vedení města Tábor, jak potvrdil starosta Štěpán Pavlík. Právě s ním si v úterý sjednali zástupci VS schůzku.

„Je to poprvé, kdy nám svou představu vedení Vězeňské služby vůbec nastínilo. Na předchozích třech setkáních totiž dosud žádné konkrétní návrhy nepadly,“ uvedl starosta.VS chce na bývalém letišti Všechov postavit za dvě miliardy novou věznici pro osm set mužů. Podle informací z poslední schůzky by však kapacita mohla být nakonec pouze poloviční. Ani s tím však vedení města nesouhlasí.„Podle mého názoru se na Všechov tato stavba rozhodně nehodí. Mnohem vhodnější by byl například některý z bývalých vojenských újezdů. Prostor bývalého letiště si mnohem lépe umím představit jako místo pro rekreaci Táboráků,“ myslí si starosta.Jasný nesouhlas se stavbou vyjádřilo také vedení petičního výboru NE věznici na Všechově. „Jsme připravenii k akcím občanského odporu,“ potvrdila již dříve předsedkyně petičního výboru Alice Švehlová.V současnosti je území určené pro dopravní infrastrukturu a byla by nutná změna územního plánu.