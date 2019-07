Bývalý obránce Sparty či West Hamu byl odsouzen celkem na dva a půl roku. Koncem května nastoupil výkon trestu na Ruzyni, kde na něj před novináři někteří vězni vulgárně pokřikovali a vyhrožovali mu.

V pátek 7. června byl Řepka převezen na Bory, kde mu sice odsouzení ukazovali V jako Viktoria, ale to bylo jen gesto. Bývalý bouřlivák v „hotelu Hvězda“, jak se Borům přezdívá, s nikým konflikty nemá. Hned několik zdrojů z věznice Deníku potvrdilo, že se chová naprosto bezproblémově.

Nohejbal nehraje

„Při procházce jsou kolem něj neustále hloučky, vězni poslouchají jeho vyprávění,“ prozradil Deníku jeden za zaměstnanců věznice. Dodal, že trochu překvapivě Řepka odmítl hrát nohejbal. „Prý to vysvětlil tím, že to pro něj jako fotbalistu není to pravé,“ dozvěděl se Deník.

Řepka již nejspíše v Plzni zůstane, vězeňská služba to ale nechce komentovat. „S ohledem na GDPR nemohu poskytovat informace ke konkrétním vězněným osobám,“ vysvětlila již dříve mluvčí Vězeňské služby České republiky Petra Kučerová.