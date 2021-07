V průběhu posledních století se v českých zemích měnily nejen vlády, režimy a podmínky přímo ve věznicích, ale i pracovní nároky na vězně. Když se zaměříme na posledních zhruba sto let, ve kterém období dostávali nejvíce zabrat?

Je všeobecně známo, že nejtvrdší podmínky věznění v bývalém Československu byly v období 50. let 20. století a zejména u politických vězňů. V té době existoval takzvaný třídní výkon trestu odnětí svobody jako souhrn represivních opatření, která byla používána u vězněných odpůrců komunismu, nazývaných „třídními nepřáteli“. Jedním z těchto opatření bylo ukládání namáhavé a méně placené práce.

Platilo vždy, že všichni trestanci byli povinni vykonávat přidělenou práci?

Všichni dospělí odsouzení k trestu odnětí svobody byli povinni vykonávat přidělenou práci již před rokem 1918 a tato povinnost platila i nadále.

Jak vypadal pracovní den "běžného" vězně za Rakouska-Uherska, tedy před vznikem Československa?

V období Rakousko – uherské říše včetně českých zemí činila skutečná délka pracovní doby 11 hodin v letním období a 9 hodin v zimním období. Pracovní den trestanců byl následující: Dopolední pracovní doba v letním období trvala od 6 do 12 hodin a v zimním od 7 do 12 hodin. Následoval výdej oběda a polední odpočinek. Odpolední pracovní doba trvala od 13 do 19.30 hodin ve všední dny a do 18.30 hodin v sobotu. Pracovní doba byla přerušena jednohodinovou vycházkou a dále nákupem ve vězeňské prodejně.

Měli pracující odsouzení nárok na výdělek?

Pracovní odměna nebyla mzdou, ale ohodnocením pracovního úsilí. Trestanci však nemuseli platit náklady výkonu vazby a trestu a nemajetným byla před propuštěním poskytnuta finanční pomoc. Tyto pracovní podmínky zůstaly zachovány i po vzniku Československé republiky.

Jak se toto změnilo po nástupu komunistů k moci v roce 1948?

Po roce 1948 byla práce odsouzených využívána podle potřeb národního hospodářství a nad rámec pracovní doby v občanském životě. Pracovní odměna odsouzených byla za stejnou práci nižší, než v občanském životě a navíc byla vyžadována úhrada nákladů výkonu vazby a trestu. Teprve na základě zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody byla pro odsouzené stanovena osmihodinová pracovní doba a mzdové podmínky byly stejné jako v občanském životě. Povinnost k úhradě nákladů výkonu vazby a trestu nadále trvala. Při zařazování do pracovní činnosti mělo být přihlíženo nejen ke zdravotnímu stavu, ale též k využitelné kvalifikaci odsouzeného.

V současnosti jsou někteří odsouzení zaměstnáváni i firmami mimo režim věznic. Bylo něco podobného možné i v minulosti?

Již od 2. poloviny 19. století trestanci vykonávali mechanickou práci (draní peří, lepení obálek a sáčků, aj.), dále řemeslnickou a zahradnickou práci pro potřebu věznice nebo trestního ústavu. Mohli být zaměstnáváni i na vnějších pracovištích – například v letech 1892 až 1893 pracovalo 80 trestanců z pankrácké věznice na regulaci rakovnického potoka v Senomatech, kde byli dočasně ubytováni ve zvláštní kolonii. Obdobná vnitřní a vnější pracoviště existovala i v rámci vězeňství první republiky.

V poválečných letech byly zřizovány vězeňské pracovní tábory k odstraňování válečných škod a obnově národního hospodářství. Při některých trestních ústavech byly zřizovány takzvané justiční statky, jejichž rostlinné a živočišné produkty byly využívány ke stravování vězňů. Od počátku 50. let 20. století byly zřizovány pracovní tábory k využívání laciné vězeňské pracovní síly pro národní podniky, zejména těžební (doly), hutní, průmyslové a stavební. Správa nápravných zařízení Ministerstva vnitra rozhodovala o poskytování pracovních sil z řad odsouzených. V 60. letech byla dokonce zřízena Stavební výroba Ministerstva vnitra, která zajišťovala výstavbu veřejných budov a bytů, zejména v Praze. Vznikl i Technický ústav MV, jehož projekční a vývojovou činnost prováděli kvalifikovaní odsouzení.

Kruté lágry z padesátých let však naštěstí nepřežily až do roku 1989, kdy se za socialismu tohle schéma změnilo?

Ve 2. polovině 60. let došlo ke zrušení nevyhovujících pracovních táborů, vytvoření nápravně výchovných ústavů (NVÚ) s vnitřními pracovišti a k relativnímu zlepšení pracovních podmínek odsouzených. V 70. a 80. letech Státní plánovací komise rozhodovala o přidělování odsouzených k pracovní činnosti pro vybrané rezorty národního hospodářství, hospodářské organizace, různé státní instituce i pro vnitřní potřebu jednotlivých věznic a NVÚ.

Ve starších amerických filmech skupinky vězňů pod dohledem ozbrojených bachařů čistí cesty a veřejné prostory. Bývali i u nás odsouzení takto využíváni?

V rámci spolupráce s Národními výbory v místě dislokace jednotlivých nápravně výchovných ústavů se vybraní odsouzení podíleli brigádnickou prací na úpravách veřejných prostorů. V minulosti se osvědčila i pracovní výpomoc vybraných odsouzených při sněhových kalamitách a záplavách.

Můžete, prosím, zmínit některé další konkrétní příklady "nasazení" odsouzených?

Na přelomu 50. a 60. let minulého století se odsouzení zejména podíleli na výstavbě obytných domů v pražských ulicích Jeremenkova a Budějovická a na Spořilově v městské části Praha 4. V té době se též podíleli na výstavbě kryté sportovní haly na dnešním pražském Výstavišti (tehdy Park kultury a oddechu J. Fučíka). V 70. a 80. letech byli odsouzení využíváni při výstavbě obytných domů v ulici Družstevní ochoz a při budování sídliště Lhotka v městské části Praha 4.