Hodiny ukazují tři čtvrtě na šest ráno a přesně v tuto chvíli začíná denní služba dozorci, která mu skončí ve čtvrt na sedm večer. Během 12,5 hodinové směny má hodinovou přestávku na jídlo a oddych. Ta je rozdělena na dvě kratší pauzy po patnácti minutách a jednu delší, půlhodinovou. „Jako první si početně převezme vězně, které bude mít daný den na starosti. Dále se vybaví inventářem a spojovacími a signálně zabezpečovacími prostředky. Seznámí se se služební korespondencí a následně začíná sčítací prověrka celé věznice,“ popsal začátek dne vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu Lukáš Tešnar. Dozorce během jedné směny nachodí v průměru 14 až 15 tisíc kroků, někdy to může být až 20 tisíc, vždy záleží na průběhu směny.

Daniel Mohr působí ve vězeňské službě od roku 2014 a v liberecké věznici pracuje posledních šest let. Na pozici vrchního dozorce se přihlásil kvůli tomu, aby se mohl pozitivně podílet na nápravě odsouzených. Jako nejnáročnější na této práci hodnotí, že se nikdy nedá náplň pracovního dne s jistotou předvídat. „Nikdy při příchodu do budovy věznice nevíte, co na vás ten den čeká, co budete muset ten den ve službě řešit. Je zde bezmála tři sta obviněných a odsouzených, povětšinou prchlivých povah, takže se zde moc věcí dopředu předpovídat nedá,“ svěřil se vrchní dozorce s tím, že se mu do paměti vryly okamžiky, kdy šlo takzvaně do tuhého. Většinou se jedná o pokusy o sebevraždu či sebepoškozením samotných vězňů. „I tak se naštěstí jedná o ojedinělé záležitosti. Já osobně zažil pokus o sebevraždu u vězněné osoby dvakrát a v obou případech se to obešlo bez trvalé újmy na zdraví. Člověk si ale stále říká, co kdyby se na to nepřišlo včas,“ dodal.

Do sprch mohou vězni dvakrát týdně

Vězni mají po sčítací prověrce prostor pro ranní hygienu. Na celách oddělení výkonu vazby, kde pobývají obvinění, je k dispozici umyvadlo s tekoucí vodou. Do sprch zamíří dvakrát týdně, pokud lékař neurčí výjimky kvůli zdravotním důvodům. Namydlit a spláchnout se musí zvládnout přibližně za pět minut, za tak dlouho sepne časový spínač. Oddíly určené pro odsouzené mají koupelny a zdejší vězni se musí všichni vystřídat v čase vyhrazeném ke sprchování. „Snídaně se vydává pro pracující vězně v půl šesté pro ostatní kolem sedmé hodiny. Zpravidla se jedná o pečivo doplněné sýrem či paštikou, či sladké pečivo a kávu,“ podotkla mluvčí Vazební věznice Liberec Radka Šmucrová.