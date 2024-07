Na plzeňských Borech je aktuálně více než dvanáct set vězňů, z toho jich pracuje zhruba pětistovka. Sehnat pro ně uplatnění na trhu práce není pro vedení věznice, které se dlouhodobě snaží zaměstnat co nejvíce odsouzených, právě jednoduché.

„Jsou nastavena kritéria, která je třeba dodržet, to je jedna věc. Druhá je, že u mnoha našich vězňů je pracovní zařazení nereálné. Spousta jich je například drogově závislých, nebo mají špatný zdravotní stav a v ten moment nejsou pracovně zařaditelní. To se musí dodržovat všude, nejen ve věznici. Pak jsou tam bezpečnostní kritéria. My tu máme vězně i ve zvýšené ostraze. Nicméně i pro ty jsme našli práci, a to v call centru,“ popisuje ředitel věznice Drahoslav Červinka.

Pro vrahy a další pachatele závažné trestné činnosti, jimž soud uložil pobyt ve zvýšené ostraze, není podle něj jednoduché sehnat pracovní uplatnění. „Dříve něco montovali, ale práce nebyla, a tak jsme to museli zrušit a jsme rádi za call centrum. To je ale samozřejmě náročné na komunikaci, což je v případě těch, kteří sedí dlouho,problém,“ připouští Červinka.

Plzeňští odsouzení pracují přímo pro věznici (prádelna, kuchyně a další provozy nezbytné pro chod zařízení, pozn. red.), za což pochopitelně dostávají plat, a také pro různé firmy.

close info Zdroj: Deník/Milan Kilián zoom_in

„Je tu letitá spolupráce s firmou MEA, pak tu máme pracoviště spadající pod WFA, což je jednoduchá montáž věcí, dále jsou vězni zaměstnáni v potravinářském průmyslu, což je Pekařství Malinová, kam odsouzení dojíždějí (při svém pobytu za mřížemi tam pracoval i bývalý fotbalista Tomáš Řepka, pozn. red.). Máme je i na České poště, kde třídí balíky. To je pracoviště, které je založené nově, funguje asi rok. Jsou s námi spokojeni, dochází k navyšování,“ pochvaluje si Červinka.

Složitá logistika

Když se po odchodu firmy MEA z areálu věznice uvolnily tři menší haly, hledalo se pro ně další využití. „Něco se nevydařilo, sešlo například ze slibovaného skládání krabic, takže jsme hledali dál. Ono v našem případě je totiž vše složitější, musíme vyhovovat i z logistických důvodů. MEA se přestěhovala z našich prostor hlavně proto, že byl velký posun materiálu dovnitř a ven, blokovalo se to, těžko se to kontrolovalo,“ vysvětluje ředitel věznice.

Následně došlo k dohodě s firmou Daimler Buses ČR. Zástupci společnosti se totiž na rozdíl od jiných firem nebáli logistické náročnosti, ani toho, že pro ně budou pracovat lidé s mnohdy velmi problematickou minulostí.

„Máme zkušenosti z Německa, kde naše spolupráce s jednou věznicí fungovala asi dvacet let, takže jsme na to měli dobré reference. Rozhodli jsme se pro spolupráci nejen z hlediska sociální odpovědnosti, ale i z důvodu uvolnění kapacit. Do budoucna se plánuje, že se hodně navýší výrobní kapacita, potřebujeme proto místo, kam bude práci možné přesunout,“ přiznává asistentka ředitele Daimler Buses ČR Adéla Dopiráková, která je zároveň vedoucí projektu.

close info Zdroj: Deník/Milan Kilián zoom_in

I ona potvrdila, že logistika je poměrně složitá: „Musíme díly naložit, odvézt je do věznice a přivézt zase zpět do závodu, aby se tam s nimi zase pracovalo.“ Vězně, kteří pro Daimler Buses ČR svařují jednoduché díly, si ale pochvaluje: „Jsme zatím nadmíru spokojeni, jejich kvalita práce předčila naše očekávání.“

Obrovský zájem věznů

Pro firmu zatím pracuje deset odsouzených, které vybírali pracovníci věznice. Práci si pochvalují, což potvrzuje i Vladislav Hauk z Chotěšova. Ten je ve výkonu trestu už počtvrté, nyní si odpykává 17 měsíců za majetkovou trestnou činnost.

„Já jsem při minulém trestu pracoval tři roky pro firmu MEA, po propuštění jsem měl možnost pracovat jako svářeč v Německu, takže když jsem se sem vrátil, je to pro mě dobrá příležitost,“ chválí si Hauk, který je spokojen i s tím, co vydělá. Peníze utrácí hlavně za jídlo v kantýně - salámy, sušenky, vločky a podobně.

Zájem by podle ředitele Červinky mělo mnohem více vězňů, než kolik jich teď může pro Daimler Buses ČR pracovat. Důvodem je mimo jiné i kurz, díky němuž vězni získají oprávnění, které jim umožní po propuštění pracovat jako svářeči. Firma navíc potvrdila, že pokud bude oboustranný zájem, mohou u ní současní vězni získat práci i po svém propuštění na svobodu.

Obě strany se shodly, že do budoucna není vyloučeno, že se spolupráce ještě rozšíří a počet vězňů vyrábějících komponenty do autobusů dále vzroste. Podle Červinky je však důležité, aby nešlo jen o svářeče, ale i jiné profese.