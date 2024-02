/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ve Věznici Vinařice se mezi odsouzenými rozšířila žloutenka typu C. Infekční onemocnění jater bylo potvrzeno u 43 odsouzených. Jak sdělil mluvčí nápravného zařízení Ivan Suchý, o události byli okamžitě informováni krajští hygienici. Dva vězni skončili v nemocnici.

Věznice Vinařice | Video: Deník Kateřina Nič Husárová

První infikovaný muž se zdravotními obtížemi byl převezen do vězeňské nemocnice už v lednu, ve špitále následně skončil i druhý. Od té doby zahájili hygienici v zařízení rozsáhlé testování osob, které s oběma přišly do kontaktu, a postupně jsou do izolace odváděni i další nakažení.

„Jedenačtyřicet infikovaných osob bylo do pondělí 12. února umístěno na samostatný oddíl. Žádný z nich ale nemá příznaky choroby. Běžným denním kontaktem ani nehrozí, že by se od nich nakazil někdo jiný. Zvýšený zdravotnický dozor provádíme i u dalších osob, které přišly do velmi úzkého kontaktu s nakaženými, a činíme současně i další běžná hygienická opatření. Aktuálně si trest odpykává ve vinařické věznici 925 odsouzených,“ sdělil mluvčí věznice. Podle něj řada vězňů přichází nezřídka infikovaných žloutenkou C už z doby, kdy byli ještě na svobodě a jsou mezi nimi třeba osoby závislé na drogách. Příznaky se mohou totiž projevit i po delším čase, třeba až po několika letech.

Žena chtěla prodat sušičku ovoce. Přišla o 90 tisíc korun

Vzhledem ke způsobu přenosu nemoci není možné, aby se při běžném denním kontaktu nakazil personál, jak je tomu například u žloutenky typu A, která je známá jako nemoc špinavých rukou.

„Hepatitida typu C, čili infekční zánětlivé onemocnění jater vyvolané virem hepatitidy C (HCV), česky žloutenka C, je přenášena buď krevní cestou, pohlavním stykem, z matky na dítě nebo při kontaktu s nesterilními chirurgickými nástroji, což už se dnes téměř nevyskytuje. Na druhé straně velice častý přenos je při tetování, pokud tatér nepoužívá pouze jednorázové tetovací jehly. I zde je potřeba si dát velký pozor. A pochopitelně jsou velmi početnou skupinou narkomani, kteří se nezřídka infikují nesterilními injekčními stříkačkami,“ popsal onemocnění praktický doktor Jiří Polášek.

Stádo ovcí v elektrárně se rozrostlo. Pomozte najít jména pro nová jehňata

„Žloutenka typu C je v dnešní době léčitelná, medikamenty jsou dostupné, ale léčba musí být zahájena včas. Pokud se onemocnění podcení, může se z něj vyvinout i rakovina jater,“ uzavřel lékař.

Mohlo by vás zajímat: Obchodní centrum ve Slaném otevře v březnu. Víme, jaké tam budou obchody

Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová