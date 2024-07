„Máme v obci vyplavené zahrady, sklepy, odhalené jsou plynovody pod mostky i elektroinstalace. Zasedá krizový štáb, řešíme co dál. Nepomůže to ani psychice zdejších lidí, už nemůžeme. Už jsme mysleli, že je to za námi,“ popsal místostarosta obce Šišma Pavel Zeman.

V nedalekých Domaželicích je vnitřně vytopených sedm domů. Pod vodou je také místní fotbalové hřiště se zázemím. „U nás bylo výhodou, že Povodí Moravy zde nedávno rozšířilo koryto od mostu v Domaželicích po most v Čechách. Díky tomu jsme měli rezervu, kam voda mohla natékat,“ uvedl starosta Ivo Richter.

Domaželice skončily pod vodou již 27. června, nyní se situace opakovala:

Domaželice ve čtvrtek 27. června skončily pod vodou. V neděli 30. června se situace opakovala. | Video: Obec Domaželice

V současné době probíhá vyklízení zaplavených domů. „Vyvezli jsme čtyři dvacetikubíkové kontejnery věcí. Jako obec jsme vyčlenili finanční prostředky na pomoc rodinám, které voda zasáhla. Jednáme i o veřejné sbírce,“ uzavřel Richter.