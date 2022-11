VIDEO: Daňci v hukvaldské oboře si sněhovou nadílku o víkendu užívali

Hukvaldy byly v sobotu 19. listopadu cílem mnoha návštěvníků. Někteří zamířili do místní části Horní Sklenov na Vánoční jarmark pro dobrou věc, jiní vyrazili na procházku do obory a vyšlápli si až na hrad. A někdo spojil obojí. Ten, kdo se vydal do obory, zažil příjemné chvíle klidu s působivými výjevy, které vytvořila zasněžená příroda.