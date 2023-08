Tatra jako bentley. Video dobrovolných hasičů z Lomnice nad Popelkou parodující reklamu na luxusní vozy Bentley už má na sociálních sítích přes 100 tisíc shlédnutí.

Bentley vs. Tatra. Hasiči z Lomnice nad Popelkou natočili vtipné video. | Video: Hasiči Lomnice nad Popelkou

„Cílem je přilákat k nám nové členy,“ přiznal velitel jednotky SDH Lomnice Martin Stránský starší. Neustále totiž zápolí s nedostatkem hasičů. „Spousta z nás stárne, rok trvá vychovat a vyškolit hasiče pro ostré zásahy,“ dodal.

Hasička Kamila Polachová zašeptá „Tatra“ a jemně cvrkne do kapoty vozu. Pak postupuje kolem auta dále. Prohrábne žebrování na chladiči, poťuká nehty do kol, nastoupí do vozu. V prostřizích dělá přesně to, co modelka v reklamě na luxusní vozy Bentley. Když modelka zapne blinkry, Kamila majáky. Pohladí volant. Poté už obě jen předvedou vychytávky ve voze, Kamila tedy dýchací přístroj nebo vysílačku.

„Kolega hasič, který to natáčel, s tím měl spoustu práce okolo. A taky se mnou, protože ač se to nezdá, jsem před foťákem krapet stydlivá,“ pousmála se Kamila Polachová.

Hlavní hrdinkou parodie je nákladní vozidlo Tatra ve specifikaci cisternová automobilová stříkačka (CAS), tedy auto, které zná důvěrně drtivá část dobrovolných i profesionálních hasičů.

„Vyjíždíme s ní ke všem případům, ať už k nehodám, požárům i kácení stromů. Nedáme na ni dopustit, patří do naší hasičské rodiny,“ popsal lomnický hasič Martin Stránský mladší, jeden z duchovních otců vzniku parodie.

Místní Tatře říkají Rusalka

Ostatně, tahle Tatra má, jak je u hasičů zvykem své jméno. Téhle lomnické říkají Rusalka. „Video nemá být urážka na Bentley, ale spíš poukázat na vybavení Tatry. A malinko jsme chtěli poukázat na to, že i ženy mohou být ve výjezdové jednotce,“ dodala Polachová.

Ale pozor, video nevzniklo jen z legrace. Lomničtí hasiči správně uvážili, že podobný příspěvek by mohl zviditelnit samotnou jednotku na sociálních sítích. „Neustále zápolíme s tím, abychom měli dostatek hasičů do zásahové jednotky. Ostatně její členkou je právě i Kamila. Tak snad se po shlédnutí klipu najdou i jiné holky hasičky,“ pousmál se Stránský.

Navíc si myslí, že klip dokáže mezi veřejnost dostat i jiné hasičské klipy, tentokrát na vážnější témata. Třeba na prevenci. Lomničtí hasiči se o sociální sítě starají zodpovědně. Ve čtyřech lidech. Nejmladší člen skupiny je Richard Podzimek, který sleduje trendy.

„Celková myšlenka, proč točíme videa a celkově tvoříme obsah na sociální sítě, je však o prevenci. Po zveřejnění parodie začal stoupat dosah i u našeho videa, kde popisujeme problém s přejezdem,“ poznamenal Stránský, sám hlavni administrátor sociálních sítí JSDH Lomnice nad Popelkou.

Video baví statisíce lidí

Mladí hasiči z Lomnice rádi přibližují lidem, co vůbec práce dobrovolného hasiče obnáší. „Snad to přiláká mladší generaci, která již o pomoc lidem nemá moc zájem,“ doufají.

Natáčení a sestřihání nové parodie na slavnou reklamu zabralo lomnickým hasičům cirka dvě hodiny. Teď baví statisíce lidí. „Hodně povedená parodie. Vím, že jich na tohle video je teď mraky, ale tahle je možná zatím top, co jsem viděl,“ zní jedna z reakcí.

Sbor dobrovolných hasičů Lomnice nad Popelkou vznikl již v roce 1872. Od té doby jeho členové zachránily bezpočet životů a nespočítatelných nemovitostí.

V loňském roce zasahovala jednotka SDH Lomnice i při požáru u Hřenska v národním parku České Švýcarsko. „Na místě byla naše jednotka 124 hodin. Rusalka fungovala prakticky nonstop,“ doplnil Stránský.

Na dalším dalekém výjezdu byli lomničtí hasiči i před několika dny. Pomáhali likvidovat obří požár skládky pražců u Sokolova. A v družstvu byla i nejen Rusalka, ale i její parťačka Kamila.