VIDEO: Udržují volnou dráhu. Převozníci na Lipně každý den proráží led

Převozníci hornoplánští, ti tvrdý chleba mají. Po krušné letní sezóně, kdy byla od července až do listopadu zavřená pravobřežní silnice z Nové Pece do Bližší Lhoty a přívoz suploval silnici, takže se nezastavili a jezdili dlouho do tmy, teď rozbíjejí led a udržují volnou plavební dráhu, i když celé Lipno je už týden zamrzlé.

Převoz v Horní Plané stále jezdí, i když Lipno už je zamrzlé. | Video: Deník / Zuzana Gabajová