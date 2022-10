Svým cílem se netají: v sobotu odpoledne dobudou místní hrad. „On mě fakt švihnul. Podívej na to jelito. No podívej…. Au,“ ukazuje na své lýtko krátkovlasá, blond žena v růžových šatech. Nejen hrad. Také nedaleká svatba nezůstane běsnění Krampusu Vysočina ušetřena. „Ráno to vypadalo všelijak, ale počasí nakonec vyšlo. Jsme malá skupina, ale o to víc si to užíváme,“ říká nejrohatější krampusák Petr Jelínek.