VIDEO: Jak to vypadá na mostě přes Nové Mlýny? Čeká ho zatěžkávací zkouška

Rachot strojů, šlehající plameny, potápeč ve vodě. Na první pohled to na dokončovaném mostu přes novomlýnské nádrže u Pasohlávek nevypadá, že práce finišují. Opak je ale pravdou. Řidičům se má nový stometrový most na tahu mezi Brnem a Vídní zpřístupnit v polovině prosince. „Zatěžkávací zkoušku plánujeme sedmého prosince, na most vjede těžká technika a otestuje nosnost konstrukce,“ říká David Fiala, ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic.

Reportáž z dokončovaného mostu přes Nové Mlýny. Řidičům se má úsek na I/52 na trase mezi Brnem a Vídní otevřít v polovině prosince. | Video: DENÍK/ Přemysl Spěvák

Při vstupu na most v dálce z mlhy vystupuje silueta kostelíka na ostrově - pozůstatku po zatopené vsi Mušov na konci 70. let. Venkovní teplota je kolem nuly. Na stavbě přesto pracuje současně až padesát dělníků a techniků. Potápěč se u pilíře nového mostu noří do ledové vody. „Počasí není ideální, ale přes den je nad nulou. Důležité práce, které jsou citlivé na nízké teploty, jsme stihli udělat před příchodem mrazů,“ konstatuje na začátku týdne Ivo Habarta ze stavební firmy Firesta-Fišer. Nyní stavbaři pracují na přechodové části mezi mostem a novomlýnskou hrází. Brzy dělníci položí živice a namontují svodidla a zábradlí. Počasí ještě může ovlivnit výsledný nástřik dopravního značení. „Na celé stavbě bylo nejkomplikovanější speciální zakládání mostu na stávajícím betonovém dně přehrady. Museli jsme postupovat opatrně, pracovali na tom i potápěči,“ vzpomíná Habarta. Mikulovské trápí gangy dětí. Kouří, pijí i kradou. Policii zaměstnávají od jara Přečíst článek › Most přes Nové Mlýny



Délka: 113 metrů

Šířka: 12 metrů (šířka vozovky bude standardní pro silnici I. třídy)

Cyklostezka: 4,5 metru široká (bude hotová na jaře)

Cena: zhruba 295 milionů korun (včetně úprav krajských silnic v okolí)

Doprava: Intenzita provozu na I/52 se v oblasti přechodu vodní nádrže blížila hranici 12 tisíc vozidel za den. Nákladní doprava tvořila zhruba čtvrtinu. Starý most byl v havarijním stavu. Stavba za zhruba 295 milionů korun začala letos na přelomu února a března. Firma použila spřažené ocelové nosníky namísto betonových přefabrikovaných z původního mostu. Technici vyřešili i problém prosakování při betonování mostních pilířů. „Most se zvětšil na šířku i na výšku, aby měl delší životnost,“ dodává stavbyvedoucí s tím, že pokud vše půjde dobře, most bude v polovině prosince připravený pojmout veškerou tranzitní a osobní dopravu. Oddychnou si tak řidiči i obyvatelé obcí, přes které nyní vede objížďka. „Naší povinností je vrátit tamní silnice do původního stavu. Určitě se tomu nebudeme vyhýbat,“ ubezpečuje za investora Fiala. Větší křižovatka Na most navazující cesta přes hráz a křižovatka u Aqualandu Moravia procházejí také stavebními úpravami. Kolem nového asfaltového povrchu na hrázi už dělníci montují svodidla. Křižovatka na I/52 u vodního světa se rozšíří. Kvůli koronavirové situaci je v aqualandu přerušený provoz, stavbu tak provozovatel spíše uvítal. „Jde o dobré načasování,“ podotýká za zařízení Tomáš Svoboda. V Břeclavi vzniká nová kontroverzní pohádka: v hlavní roli Hovnaysovi z kanálu Přečíst článek › Na levém břehu pak vzniká ještě cyklostezka o šířce 4,5 metru, jejímž investorem je Jihomoravský kraj. „S jejím zprovozněním se počítá na jaře příštího roku, aby v letní sezoně mohla přivítat první cykloturisty,“ doplňuje Habarta.