Do Českých Budějovic přijeli v sobotu 22. dubna 2023 na fyzické a psychické testy z různých koutů republiky uchazeči o přijetí u policie. Kdo chtěl uspět, musel zvládnout například 18 kliků v kuse. Každý klik navíc znamenal plusový bod.

V Českých Budějovicích se skládaly policejní testy, naostro i nanečisto. | Video: Deník/Edwin Otta

Poprvé v sobotu, namísto dřívějších pracovních dnů, se v Českých Budějovicích konaly testy pro uchazeče o přijetí k Policii České republiky. Přijít se ale mohl podívat každý zájemce. Možná by třeba fotbalové fanoušky zajímalo, jak vypadá štábní vozidlo, které se využívá jako velitelský a monitorovací vůz, když jich houfy proudí třeba od vlakových nádraží na stadiony a zpět. Celý program včetně koutku s hrami pro děti připravili policisté v areálu Sportovního klubu policie (někdejší Rudé hvězdě) v Kubatově ulici pod názvem Policistou nanečisto.

Uchazeči, kteří dorazili na testy, přijeli z různých koutů republiky. Několik mladých mužů například dorazilo z Policejní akademie ČR v Praze. Psychotesty už měl úspěšně zvládnuté Richard Bulant ze Slavonic, kterého přijela podpořit i partnerka. „Hlásím se na cizinu (cizineckou policii - pozn. red.) do Českých Budějovic a teď jsem v přijímacím řízení. Sem jdu splnit fyzické testy,“ zmínil Richard Bulant. „Já jsem tu čisto podpora,“ uvedla měkkou slovenštinou tmavovláska po boku uchazeče o práci u policie a doplnila, že na testy se sama nechystá. Doplnila však, že zvažuje případnou přihlášku na policejní akademii.

Nejel by domů

Přímo přihlášku k policii plánují podat Tomáš Borl a Pavel Nachtigal z Loun, kteří přijeli z policejní akademie. „Počítáme, že bychom podali přihlášku po testech,“ uvedl Tomáš Borl a Pavel Nachtigal připojil, že už je rozhodnut, že by nastoupil k pořádkové policii. „Kdybych nesplnil testy, to bych ani nejel domů,“ doplnil vzápětí Pavel Nachtigal s úsměvem. K partě z akademie patřil ještě Miroslav Lopata z Písku. „Mělo by to jít,“ naznačil Miroslav Lopata, že kondice a psychická odolnost mimo jiné potřebné v přijímacích testech by neměly nikomu ze skupiny chybět.

Zájemcům otevřeno

Podle jihočeského policejního mluvčího Jiřího Matznera je přitom v současnosti u jihočeské policie výjimečná situace, kterou za desítky let služby nepoznal. „Pro uchazeče o přijetí je teď nejoptimálnější situace. Jsou volná místa napříč policií. Do roka se uchazeč dostane na kriminálku, na psovoda i na obvodní oddělení do místa bydliště nebo do laboratoře,“ řekl Jiří Matzner. Při úvodním slovu k přihlášeným účastníkům testů připomněl Jiří Matzner i to, že jsou vítáni zájemci o různorodé povolání: „Přijdete ráno do práce, a nevíte, kde skončíte.“

Zájemce o práci u policie čeká přijímací řízení a jeden rok služby na základním útvaru na obvodním oddělení. Potom si může požádat o přeložení. Zatímco dříve se na některé pozice muselo dlouho čekat, než se uvolnily, nyní je postup na požadované místo velmi rychlý. K 1. lednu 2023 chybělo 260 lidí z plánovaných 2380 pro jižní Čechy. A v nejbližších letech má navíc odcházet každý rok do penze desítky příslušníků. „Jsme jeden z nejstarších sborů v republice, velké procento policistů slouží třicet let a déle,“ zdůrazňuje Jiří Matzner. „Říkáme, že nám chybí malý okres Prachatice,“ přibližuje význam chybějících kolegů za organizátory sobotní akce Milan Bajcura.

Fotky u Slavie ukázaly někdejší taneční a ještě starší výstavu skla i šatů

Uchazeče o práci u policie čekaly v sobotu v Českých Budějovicích třeba kliky. „Kliků se dělá osmnáct a více, ne na čas. Člunkový běh čtyřikrát deset metrů je na čas, dvanáct vteřin. Běh na kilometr musí být pod pět minut devatenáct vteřin, pak uchazeč neuspěl,“ naznačil limity jednotlivých disciplin Milan Bajcura, ale s tím, že se dají zvládnout. Ve fyzických testech je třeba i vytrvalost u „angličana“ – spojený stoj, klik, leh na záda a zvednutí končetin vleže musí uchazeč dělat dvě minuty bez přerušení.

Oproti dřívějším zkouškám už ubylo třeba uplavání sto metrů nebo shyby na hrazdě.

Zdroj: Deník/Edwin Otta

Testy si přišlo vyzkoušet na čtyřicet zájemců, nejen uchazeči o práci o policie. Třicítka uspěla. Potvrzení o absolvování testů je platné jeden rok. V programu byl připraven i koutek se zábavou pro děti nebo ukázky policejní techniky. Nahlédnout bylo možné třeba do velitelsko - štábního vozu, který se využívá při monitorování rizikových sportovních zápasů nebo pátracích akcích v terénu. Jak uvedli policisté z jeho posádky, je vybavený dvěma kamerami s dohledností až šest kilometrů. Konkrétní osobu jsou policisté díky kamerám schopni rozeznat na několik set metrů. Menší z kamer je připravena i na noční vidění. Podobně vybavené vozy měly dříve policisté v regionech, kde bylo třeba chránit hranice. Teď jsou pořizovány i pro další regiony.

Podobný program jako v sobotu chtějí policisté připravit i na 1. června na Den dětí. Dopoledne se bude znovu konat akce pro zájemce o práci u policie a další veřejnost s mottem Policistou nanečisto. „Odpoledne bude dětský den s ukázkami techniky nebo práce kynologů a podobně,“ zve na 1. června Jiří Matzner.