V nejnovějším rozhovoru, který poskytl Milanu Bártovi, svému bývalému třídnímu a zároveň redaktorovi českolipského média i-noviny.cz, o tom řekl: „Karanténa je psychicky náročná. Dost lidí mě lynčuje, protože jsem první případ na Českolipsku. Začaly se dokonce šířit lživé zprávy, že nedodržuji karanténu a chodím po venku. Moje rodina čelí také šikaně, i když se mnou nepřišli do kontaktu. Proto jsem také natočil video, kde situaci vysvětluji a snažím se snížit paniku.“

Mladíkovy přátele ale potěšila zpráva, že se jeho stav zlepšuje. „Trpěl jsem hroznými bolestmi hlavy, zubů a svalstva celkově. Do toho horečky až 39,2 °C, zimnice a samozřejmě kašel a tlak na plicích. První den jsem ani nemohl spát. Teď už mi horečky polevily a bolesti se zmírnily, tak mi je líp. Během karantény hodně spím, ještě mi není úplně nejlíp, a jelikož mě bolí hlava, tak moc činností nezvládnu,“ popsal svůj stav maturant z českolipského gymnázia z roku 2016. V cizině pracoval jako dobrovolník a vzhledem k obavám z nákazy se rozhodl vrátit z Brazílie domů.

Cestoval přes Londýn a Berlín. Po okamžitém vyšetření a diagnostikování onemocnění COVID – 19 je v domácí karanténě, kterou řádně dodržuje.

Jeho návrat do Čech byl nebývale složitý: „Tolik nervů jsem snad ještě nezažil. Pobyt v Riu jsem si prodloužil skoro o dva dny, protože jsem nemohl najít žádné lety. Do Prahy už nic nelétalo, tak jsem musel volit jinak. Lety přes USA jsem také nemohl využít, protože by mě tam nenechali přesednout,“ připomněl Jonáš.

Jedinou možností, jak se dostat z Ria, byl let do Londýna. „Už jsem se připravoval, že budu muset zůstat v Riu. Skončil bych tam zavřený na hostelu,“ řekl. Do letadla směr Londýn mu pomohl kamarád, který je stevardem letecké společnosti. „Tak jsem v pondělí přistál v Londýně, našel jsem večerní let do Berlína, kde mě pak vyzvedla ségra a oba jsme šli do karantény. Po více než 36 hodinách s respirátorem a beze spánku jsem byl konečně doma,“ dodal Jonáš.

Určení místa nakažení je podle něj velmi složité i s ohledem na fakt, že každý člověk má průběh nemoci jiný. „Já jsem příznaky pocítil až den po návratu. Z hygienické stanice mě kontaktovali a snažili se dopátrat původ nemoci. S největší pravděpodobností jsem se nakazil v Brazílii. V té době to byla ještě bezpečná země, ale velký počet turistů udělá své,“ zmínil s tím, že v Riu bydlel v hostelu, kde byli lidé z celého světa.

„V hromadné dopravě jsem nosil poctivě roušku, ale v obrovském městě, jako je Rio, mi stejně moc nepomohla. Hostel jsem ihned kontaktoval, aby se případně zamezilo šíření. Další možností nakažení je cesta zpátky, přestože jsem měl celou dobu respirátor,“ doplnil mladík, který si svůj život neumí bez cestování představit. Doufá proto, že hranice nezůstanou zavřené příliš dlouho. Pokud by to nebylo možné, tak ví, že i v Česku je spousta zajímavých míst, které neviděl: „Takže jak to bude možné, pustím se zatím do cestování po tuzemsku,“ uzavřel Jonáš J.