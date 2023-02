Podle Jana Rathouského z Řehořova je most pro místní obyvatele důležitý a nejinak tomu bude i do budoucna. „Otázku mostu vidím jako stěžejní pro případné obyvatele Rezidence Řehořov, nikomu se nechce žít u stěny, na jejíž druhý konec nemůžete. A to nemluvím o lidech, kteří mají na druhé straně lesy či pole,“ uvedl Rathouský. Most je v současné době provizorně zabezpečený, ale už teď na něj mohou pouze chodci či cyklisté. Vjezdu zemědělské techniky brání betonové sloupy.

Na druhé straně dálnice je devětašedesát hektarů polí, pro jejichž majitele byl most v sedmdesátých letech vybudován. Nová dopravní tepna je tehdy totiž o příjezdové cesty připravila. „Historicky na tyto pole vedly tři polní cesty, po stavbě dálnice zůstala pouze jediná a teď i tu chtějí odstranit,“ zlobil se Rathouský.

Problémy dálnice u Loun? Na stavbaře zřejmě čeká víc práce, dokončení se posune

Současné řešení, totiž jezdit na pole přes Věžnice, se místním nelíbí, je to několikanásobně delší trasa. Ještě více traktorů v obci nechce ani starosta Věžnice Bohumír Kriegsmann. „Zemědělci už teď jezdí zkratkami přes louky a bláto je pak vytahané po celé vesnici. Navíc ničí silnice a peníze na opravy nám nikdo nedá,“ posteskl si. Podle něj mají vlastníci polí trvat na tom, že když podepisovali souhlas s dálnicí, měli garantovanou přístupovou cestu.

Loni v květnu se na místě setkali zástupci všech zainteresovaných stran a výsledkem setkání bylo doporučení most zachovat, aby nebyla narušena plynulá doprava pod ním. Mimořádná prohlídka přitom odhalila hned několik vážných problémů, které mohou ohrozit provoz na dálnici. Například, že na projíždějící auta budou odpadávat části mostu. Prozatím je však největší riziko pádu v částech, pod nimiž nejezdí auta.

- most u Řehořova vznikl na konci sedmdesátých let při stavbě dálnice D1



- od roku 1990 se vedly soudní spory o tom, komu vlastně patří



- jeho současný stav je dle znalce takový, že oprava není možná



- v případě stržení mostu místní chtějí výstavbu nového spojení s poli za dálnicí

Možnost stržení mostu visí ve vzduchu už od roku 2011. Petici proti tomuto záměru tehdy podepsali všichni zletilí obyvatele Řehořova plus řada lidí z okolí. Jelikož už byla petice zastaralá, podepisují jí nyní místní znova. „Petiční akce jsme se rozhodli rozšířit a udělat ji za pomoci starostů i ve Věžnicích, Nadějově a Meziříčku a za pomoci předsedkyně osadního výboru i v Kameničce,“ sdělil aktuálně Rathouský s tím, že v Řehořově je možné petici podepsat do pátku 17. února.

Most by chyběl nejen vlastníkům polí. Lidé tou cestou chodí na procházky nebo sportovat. Přes most vede také zelená turistická cesta, v jejím přerušení vidí zásadní problém Míla Bradová, předsedkyně jihlavského odboru Klubu Českých turistů. „Trasa je právě u Řehořova unikátní, neboť vede prakticky po evropském rozvodí, turisté trasu využívají k návštěvě malebných Arnoleckých hor,“ vysvětlila s tím, že žádnou turistickou značenou trasu nelze jen tak přetnout.

Most, který byl vybudovaný na konci sedmdesátých let, je poněkud problematický už delší dobu. Od roku 1990 se táhly spory o tom, komu vlastně patří. V roce 2010 pak rozhodl soud, že vlastníkem není městys Kamenice. Podle Rathouského to znamená, že most zůstává ve vlastnictví státu, tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

S tím však Martin Buček z ŘSD nesouhlasí. „Skutečnost, že byl někdo stavebníkem, neznamená, že je nadále i vlastníkem stavby,“ řekl pro Deník Buček. Podle ŘSD je vlastník mostu neznámý. „ŘSD vystupuje jednou jako vlastník a jednou ne. Dělají si to, jak se jim to hodí. Takto by opravdu státní organizace neměla postupovat. Letos v půlce ledna tento postup zkritizoval i Krajský úřad kraje Vysočina,“ reagoval Rathouský.

Kromě Litomyšle je vyhráno. Dálnice D35 už má téměř všechna územní povolení

Další osud mostu podle Bučka nepřísluší ŘSD jakkoliv komentovat, o stržení proto prý rozhodovat nebudou. „Havarijní stav mostu bude vyřešen v souladu s právními předpisy na základě posouzení a rozhodnutí příslušných orgánu,“ dodal neurčitě Buček.

Rathouský považuje znalecký posudek, který nechalo vypracovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za účelový a tak by preferoval opravu mostu. „Bojím se, že kdybychom chtěli výstavbu nového, tak ŘSD starý most zboří a nic tam nebude. Ostatně sami mají naplánovanou pouze demolici, ale o nějaké náhradě neuvažují,“ řekl a jedním dechem dodal: „Ale samozřejmě jsem četl znalecké posudky a ten stav je opravdu špatný.“