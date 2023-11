Opět po roce otevřela své brány Irisa Vsetín a nechala všechny zájemce nakouknout pod pokličku tvorby vánočních ozdob. A i když venku panovalo počasí, že by psa nevyhnal, před firmou naopak nebylo k hnutí. Každoroční akci si nenechaly ujít stovky lidí.

Irisa Vsetín - den otevřených dveří | Video: Iva Nedavašková

Kdy jindy než před Vánoci malé i velké zajímá, jak se skleněné foukané ozdoby vyrábějí. A v Irise je tvoří už 69 let.

Zástupy zájemců proudily celé dopoledne branami firmy. Možnost vidět výrobu skleněných ozdob, od foukání baněk, barvení až po konečné dekorování, se naskytne málokdy. Téměř všichni využili nabídku, aby si baňku sami nazdobili. „Není to vůbec jednoduché,“ smála se při zdobení Jana z Vizovic, která do Vsetína zavítala s dětmi Sárou a Matějem. „Tím víc obdivuji šikovnost zdejších zaměstnankyň, které malují baňky jednu jako druhou, navíc neuvěřitelnými vzory,“ dodala.

Na konci celé prohlídkové trasy si návštěvníci mohli zakoupit unikátní ozdoby, které jsou z 80 procent exportovány na zahraniční trh. „Byli jsme tu už loni a tak nás to nadchlo, že jsme si z toho udělali předvánoční tradici. Pokaždé koupíme pár nových ozdob a vnoučata si na památku baňky namalují. Bude to pro ně krásná vzpomínka až budou jednou dospělí,“ prozradila při vybírání kolekce Jaroslava z Valašského Meziříčí.

Irisa a její historie

Ve Vsetíně, v družstvu Irisa, se výrobou vánočních ozdob zabývají už od roku 1954. Jejich foukané baňky zdobí stromečky po celém světě. Používají mimo jiné metodu vakuového pokovování, kterou disponují jako jediní v České republice.

Nekonečná fronta na baňky. Vsetínská Irisa po roce otevřela své brányZdroj: Deník/Iva Nedavašková

Za každou baňkou stojí šikovnost a zručnost zdejších zaměstnankyň. Za jednu směnu každá vyfoukne zhruba 500 koulí. Dále se během jedné směny nastříbří 9000 koulí, obarví 2500 až 5000 ozdob a ručně se namaluje zhruba tisícovka z nich.

Výroba, která byla zahájena v polovině 60 let, se téměř nezměnila. To, co fungovalo tehdy, funguje i dnes. Zachovány jsou všechny tradiční postupy a především stoprocentní ruční výroba.