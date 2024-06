Loni v říjnu Jaromír Jágr, nyní Lucie Bílá. Do kostela Richarda Krajča v Chotěvicích na Trutnovsku zavítala další hvězda. Výtěžek z nedělního koncertu půjde na probíhající rekonstrukci kostela, který byl dlouhá léta uzavřený a chátral.

Lucie Bílá zazpívala v kostele v Chotěvicích a odhalila obraz křížové cesty | Video: se svolením Miloše Šálka

Jednadvacetinásobná držitelka Českého slavíka pro nejpopulárnější českou zpěvačku Lucie Bílá vystoupila v podkrkonošské vesnici před nadšenými diváky. Na konci koncertu odhalila obraz křížové cesty umístěný na zdi kostela. Výtěžek z nedělního koncertu pak půjde na další opravy památky.

Frontman skupiny Kryštof Richard Krajčo zapojil známé osobnosti právě do restaurování obrazů křížové cesty. K výzdobě stavby tak již dříve přispěli Jaromír Jágr, Leoš Mareš či Olga Lounová. Tuto skutečnost připomínají i štítky před jednotlivými obrazy.

Kostel sv. Petra a Pavla pochází z roku 1863. Postaven byl na místě dřevěného kostela ze 14. století, který v roce 1832 shořel během bouřky. S nápadem zachránit chátrající památku, jež byla uzavřená od 80. let minulého století, přišla Karin Krajčo Babinská.

Netradiční výzdoba

Před dvěma lety pak Richard Krajčo s manželkou Karin získali kostel od církve do svého vlastnictví. Následně jej vyzdobili pop-artovými obrazy Josefa Rataje a komiksovými postavami. Letošní novinkou je zrestaurovaný, 174 let starý hlavní obraz za oltářem a neobvyklá zpovědnice v podobě přístroje z telefonní budky. Nyní také probíhá rekonstrukce fásady na severní straně kostela.

Kostel je během víkendů otevřený veřejnosti. „Moc nás těší, že lidé do kostela jezdí, za to jsme rádi. Ani jsme to nečekali, že bude o kostel takový zájem. To je největší odměna,“ konstatoval Richard Krajčo.