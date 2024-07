Jen oči pro pláč zbyly mnohým poté, co se Vysokým Mýtem ve východních Čechách prohnala jedna z nejprudších bouřek za poslední léta. Odnesla ji nejen řada stromů, které skončily vyvrácené. Obří kroupy - některé až o velikosti dlaně - ničily auta i fotovoltaické panely na střechách.

„Byla to zkáza, jakou jsme tu desetiletí nezažil. Trvalo to možná dvě tři minuty, ale vypadalo to jak z hororu. Řada mých známých má poničené karosérie aut od krup, ve městě jsou popadané stromy. Jak z apokalypsy,“ popsal pro Deník obyvatel Vysokého Mýta Karel Dvořák.

„Takový strach jsem ještě asi neměla. Bála jsem se že nevydrží okna. Jen jsem prosila, ať už to skončí,“ napsala na sociálních sítích Irena Kalibová. „Jako bych projel válečnou zónou. Pět minut řádění živlu,“ konstatoval i fotograf Ivan Bllemby Krejza.

Hasiči se ve čtvrtek zkrátka nezastavili. „Od 18. do 21. hodiny zasahovali hasiči v celém kraji u 144 událostí,“ uvedla v deset hodin večer mluvčí pardubických krajských hasičů Vendula Horáková. Ze statistiky večerních výjezdů hasičů je přitom patrné, že naprostá většina zásahů v Pardubickém kraji se po 21. hodině odehrávala právě ve Vysokém Mýtě.

Obří kroupy

Supercela vznikla ve čtvrtek jižně od Prahy a následně postupovala velmi rychle na východ napříč Pardubickým krajem. Největší spoušť způsobila právě ve Vysokém Mýtě a okolních vesnicích. Podle údajů meteorologů napršelo místy během pár desítek minut až 30 milimetrů srážek.

Velikost jedné z krup překvapila i odborníky. „Osobně se mi nezdá reálná jedna takto se vymykající kroupa - velikost je daná podmínkami v bouřkovém oblaku, ty jsou pro všechny stejné nebo velmi velmi podobné,“ konstatoval meteorolog a ředitel regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Martin Novák.