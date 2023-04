/FOTOGALERIE/ Nový prezident Petr Pavel je na dvoudenní návštěvě Moravskoslezského kraje. Doprovod mu dělá jeho manželka Eva Pavlová, která má v Ostravě i samostatný program.

Návštěva první dámy Evy Pavlové v Domově pro seniory Kamenec v Ostravě, 28.března 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

První dáma Eva Pavlová poctila svou návštěvou Domov pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě. Po obědě s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem se s prezidentem přesunuli do Gymnázia Petra Bezruče, kde se společně setkali se studenty. Následně ji očekávali senioři v Ostravě, se kterými stráví dle programu hodinu.

Eva Pavlová jako módní ikona. Šatník jí bude zářit barvami, řekla její stylistka

Před vstupem do Domova pro seniory čekala necelou hodinu i paní Kamila, která sbírá podpisy. „Čekám tady na paní Pavlovou, aby mi přispěla do mé sbírky podpisů,“ říká seniorka. Z Kamence se první dáma přesune do nového kampusu Ostravské univerzity.