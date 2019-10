Návštěvníci také uvidí například robota od brněnské společnosti ABB, který jim předvede trik s kartami spočívající v tom, že přihlížející z balíčku vybere kartu a vrátí jí zpět. Robot jí posléze určí a ukáže. Další vychytávkou je i robot, který příchozím uvaří kávu. „Veletrhu se účastním, protože se chci podívat, jaké novinky v oblasti strojírenství jsou. Vývoj jde velmi rychle dopředu a firem je mnoho. Tady je to přece jen koncentrovanější než na internetu,“ řekl návštěvník Stanislav Hlaváč.

Letošní ročník nese téma Průmysl 4.0 a digitální továrna. V tomto duchu je k vidění i 3D tiskárna. „Výhoda 3D tiskárny spočívá v tom, že jsme schopni určit čas výroby. Díky tomu je možné plánovat výrobu dopředu, což nám dost pomáhá. Další výhoda je, že jsme tvorově neomezení a dokážeme vytisknout prakticky jakýkoliv tvar,“ popsal zástupce firmy 3Dees Industries Ladislav Čermák.

Letos je partnerskou zemí veletrhu Česká republika. Národní expozice představí pod jednou střechou a značkou The country for the future třináct státních institucí včetně ministerstva průmyslu a obchodu.

Veletrh potrvá až do pátku. Lístek je možné zakoupit na místě za 270 korun.

Simona Chlupová