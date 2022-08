VIDEO: Sedlická krajka je v České knize rekordů. Měří přes dva a půl metru

V Sedlici u Blatné na Strakonicku se v sobotu 6. srpna konaly Krajkářské slavnosti aneb Z pohádky do pohádky. Vrcholem slavností bylo vyrobení maxi krajky do České knihy rekordů. Na šířku měla 87 cm, na délku 257 centimetrů. Její výroba trvala šest hodin, podílelo se na ní 33 krajkářek. Nejmladší bylo 9 let, nejstarší 78 let.

V Sedlici u Blatné se v sobotu 6. srpna konaly Krajkářské slavnosti | Video: Deník/Petr Škotko