Stánky otevírají už dopoledne. Zatímco třeba v nákupním centru nedaleko brněnského hlavního nádraží se to už kolem sobotní jedenácté hodiny hemží nakupujícími, v brněnském centru je ještě klid. Na otevřené stánky dopadá sluneční svit, když kolem nich prochází zatím desítky lidí. Na náměstí Svobody kolem prodejců krouží i Karolína Mrázková. V Brně je na výletě. „Jsem moc ráda, že v Brně nakonec trhy jsou. Raději jsme vyrazili hned tento víkend, aby je ještě někdo buď nezrušil, nebo abych se pak neprodírala davy," vysvětluje Mrázková.

Na brněnských vánočních trzích už byla i v předchozích letech. „Nejvíc jsem se těšila na Zelný trh a vyhlídkové kolo. Ale musím říct, že letos se mi líbí i stromek na náměstí Svobody. Je super, že jsem sem přišla i takhle dopoledne, i když zatím nevidím nic rozsvícené. Výběr ve stáncích se mi sice zdá trochu menší, což je asi tím, že je i stánků méně, ale popravdě musím říct, že jelikož to třeba na Zelném trhu není přelidněné, tak si teď alespoň užiju pohled na ten krásný stromek," pochvaluje si žena.

Plánuje, že se do centra před odjezdem z Brna ještě vrátí. Až se setmí, a bude hezky vidět výzdoba. Podobný nápad mají očividně stovky až tisíce lidí. Čím víc se Brno halí do tmy, tím je centrum města od Moravského náměstí až po Zelný trh zaplněnější. Na hlavní dopravní tepně v centru města jsou pak po setmění chodníky tak plné, že lidé chodí i po silnici, a jen občas odskočí, když kolem projíždí tramvaj.

Na Moravském náměstí nedaleko sochy Jošta je povinná zastávka pro všechny rodiče malých dětí. Nejmenším se totiž rozzařují oči při pohledu na svítící kolotoč. „Mami, mami, já se chci taky svézt. Můžu, že jo?", ptá se mladé ženy asi čtyřletý kluk.

Jenomže jeho máma se na jízdu příliš netváří. „Martínku, poslyš, ty by sis dneska zasloužil spíš potkat pár čertů, než se vozit na kolotoči," váhá žena. Dítěti se podobný nápad zjevně nelíbí. Situaci řeší otec, který navrhuje jít se podívat na ten velký krásný stromeček na Svoboďáku.

Dav lidí linoucí se směrem k náměstí Svobody do sebe vtahuje další a další kolemjdoucí. Na náměstí má mezi lidmi zjevně úspěch stánek s ozdobami na stromek a různými dekoracemi, které se v záři světel třpytí. Mladá dívka si vybírá jednu z ozdob z přední části stánku. Prodavačce pak podává v hrsti peníze. „Máte přesně? No tak to jste nejlepší. Děkuji, mějte se hezky," komunikuje s ní plným hlasem tmavovlasá stánkařka.

Fotka na památku

Zdroj: Deník / Eliška GáfrikováPod vánočním stromem se lidé fotí na památku. Táta s dětmi, máma s dětmi, a pak vlastně ještě snímek se psem nesmí chybět. Snímek na památku si pořizuje i Michal Petrák. „Hlavně, že jsme se letos trhů dočkali. Když tady na to tak koukám, tak lidí je tady skoro stejně, jako minulý rok. K Vánocům to patří, ještě uvidíme, co nám na to řekne PES. Asi si raději teď rychle půjdeme koupit svařák nebo turbomošt, abychom alespoň jeden letos stihli," žertuje mladý muž.

Opodál se skupina žen s horkými nápoji v ruce dohaduje, jaký bude další vývoj večera. „Hele, já bych ještě skočila na Zelňák, a pak si tam možná někam můžeme jít sednout, ne?," navrhuje rusovláska v čepici s bambulí.

Na Zelném trhu na lidi čeká přímo mikulášské překvapení. Divadlo Husa na provázku se totiž zapojilo do potravinové sbírky, a aby přilákalo dárce potravin, u bílé osvětlené budovy hraje hudba. Z balkonu pějí Aleluja andělé, a v levém okně se občas zjevuje i Mikuláš. Pod balkonem se už vytvořil zástup lidí, kteří mají hlavy zakloněné dozadu a vychutnávají si andělský zpěv.