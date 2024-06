Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo videodokumentaci z právě budovaného úseku dálnice D3 mezi budoucími exity Třebonín a Kaplice-nádraží. Podívejte se, jak stavba vypadá z ptačí perspektivy. Řidiči budou moci na 30 kilometrů nové dálnice D3, která dnes končí u Českých Budějovic u Úsilného, vyjet na konci roku.

Stavba D3 mezi Třebonínem a Kaplicí z ptačí perspektivy | Video: se svolením Ředitelství silnic a dálnic ČR

Celá severojižní dálnice D3 z Prahy až do Dolního Dvořiště, kde na ni naváže rakouská rychlostní silnice S10, by měla být uvedena do provozu v roce 2031.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) také konečně získalo stavební povolení na dostavbu chybějícího kousku dálnice D3 u Tábora. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl uvedl, že podle předpokladu by mohlo být chybějících zhruba 460 metrů dálnice zprovozněno letos na přelomu července a srpna.

„V tuto chvíli je vydané nepravomocné stavební povolení. Čekáme nabytí právní moci, což by se mělo stát kolem 20. června. A pokud se nestane něco neočekávaného, jsme připraveni stavbu zahájit a co nejrychleji dálnici D3 v okolí motocentra dostavět. Věřím, že se tak skutečně stane a v druhé polovině června stavbu zahájíme. To znamená, že někdy na přelomu července a srpna by mohla být puštěná dálnice D3 u Tábora do provozu,“ řekl.

Finišuje se i jinde

Pomalu, ale jistě finišuje i stavební sezona na dálnici D4 na Písecku. Koncem dubna akce překročila 85 procent finanční prostavěnosti a v průběhu letošního roku zbývá položit vozovková souvrství, dokončit mosty, nainstalovat a zprovoznit dopravní informační systém, dostavět a uvést do provozu operační centrum nebo vybudovat odpočívky.