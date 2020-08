K nečekanému pádu ocelové konstrukce stropu s balíky zateplovací vaty došlo krátce po desáté dopolední. Podle starosty to byla velmi neočekávaná událost a předchozí dny nenaznačovaly jakékoliv problémy, které by ke zřícení mohly vést. „Spadlo zhruba 120 metrů čtverečních konstrukce s balíky zateplení. Na místo byli okamžitě přivoláni hasiči, kteří zával prozkoumávali s termokamerou, zda pod ním nejsou lidé či zvířata,“ uvedl starosta Poděbrad Jaroslav Červinka, který hned po události dorazil na místo. Prvotní informace o možných zavalených lidech průzkum hasičů naštěstí nepotvrdil.

Místo je velmi frekventované. Zmíněným průchodem projdou i stovky lidí denně. Někteří míří do nedalekých vstupních dveří pobočky městského úřadu. Další pak tudy míří do obchodního domu Jiří a část lidí tudy také chodí domů do přilehlých paneláků.

Co bylo příčinou pádu mohutné stropní konstrukce, o tom se zatím dá pouze spekulovat. Na místo byl přivolán soudní znalec, který by měl důvody nehody ozřejmit. „Nová zateplení se na místě dělala před šesti nebo sedmi lety. Určitě se bude posuzovat, jak kvalitní práci tehdy dělníci odvedli a zda nebyla na některých místech ošizena. Z mé prohlídky zateplení nebylo mokré, zřejmě do něj nikudy nezatékalo, aby pak nabylo na váze a to vedlo ke zřícení stropu,“ uvažoval starosta.

Z jeho pohledu se jako hlavní příčina mohou ukázat vysoké teploty posledních dnů, které mohly způsobit pnutí kovové konstrukce a její deformace pak mohla způsobit samotný pád. Ale to vše musí prozkoumat zmíněný soudní znalec.

Už během dopoledne na místě začaly odklízecí práce. Místo bylo zapáskované, lidé jej obcházeli. Balíky zateplení i trosky kovových konstrukcí odvážel bagr do přistaveného kontejneru. Úklid prováděli zaměstnanci technických služeb.