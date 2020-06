Podle slov stavbyvedoucího Michala Macháčka ze společnosti SPH stavby s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem se bude v úseku od Plumlova k pláži U Lázničků asfaltový koberec pokrývat dva dny.

„Skládá se ze dvou vrstev, dole je obalované kamenivo a nahoře asfaltovací beton. A mezi ně ještě přijde spojovací postřik,“ vysvětlil Macháček s tím, že celkem se na stavbu cyklostezky využije přibližně 900 tun asfaltu, který pokryje 2600 tun kameniva tvořícího podklad cesty.

Dosypávání a terénní úpravy

Práce na stavbě jako celku zatím běží podle plánu.

„Po dokončení asfaltování výše zmíněné části cyklostezky na ní budeme provádět dosypávání okrajů a terénní úpravy. Mezitím společnost E.ON bude pracovat na přeložkách inženýrských sítí v dalším úseku plánované cyklostezky směrem od pláže k letnímu kinu. Jakmile bude hotovo, můžeme se i my vrhnout do této lokality s našimi stroji a pokračovat ve stavbě druhé části stezky,“ přiblížil stavbyvedoucí Macháček.

Místo mostku potrubí

Velkou akcí, která dělníky v létě také ještě čeká, je stavba solidního mostu přes řeku Hloučelu u jejího ústí do přehrady. Dříve avizovaný druhý menší most, který měl překrýt odvodňovací strouhu vedoucí do přehrady kousek za pláží U Lázničků se nakonec stavět nebude.

„Dohodli jsme se a byla odsouhlasena změna projektu, a tak místo plánovaného mostku jsme v místě vytvořili trubní propustek,“ informoval Macháček.

Nebude to rovná placka

Stavbu cyklostezky sledují kromě něj bedlivě i někteří „přehradní“ turisté. Zrovna v pondělí ji byl okouknout i devětašedesátiletý Miroslav D.

„Baví mě to sledovat, co čtrnáct dní sednu v Prostějově na autobus a jsem tu coby dup. Celý život jsem pracoval ve stavebnictví, tak dokážu ocenit fakt, jak kluci na stavbě cyklostezky kmitají. Líbí se mi ty gabionové stěny, které v některých místech vytvořili, a také si myslím, že budoucí uživatelé ocení i to, že stezka nebude rovnou plackou. A hlavně cestování mladých rodin s dětmi z Prostějova do Plumlova bude díky cyklostezce daleko bezpečnější,“ míní Miroslav D.

Diskotéky? Zatím nikoliv

Stavbu občas pozoruje i provozovatel pláže Miloš Láznička. Nepůsobí mu ovšem ruch v místě nějaké problémy?

„Co k tomu říct, stavba prostě běží. A provoz na pláži z naší strany se zastavil, otvírat zatím nehodláme,“ sdělil Láznička s tím, že ani mezi omladinou tolik oblíbené diskotéky se jen tak nerozjedou.

„Má to hned několik důvodů, kdy stavba cyklostezky je jen jedním z nich, druhou pro nás podstatnější je fakt, že by diskotéky podle nynějších koronavirových opatření musely skončit v jedenáct v noci. To se nám prostě nevyplatí je pořádat,“ doplnil Láznička.

Cyklostezka, jejíž výstavba by měla přijít na něco málo přes 28 milionů korun s DPH, má být přesně 1937 metrů dlouhá a v koruně tři metry široká. Po celé své délce bude mít také několik točen a výhyben, aby ji mohly využívat i stroje Povodí Moravy. Hotová by měla být v listopadu.