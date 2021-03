Do očkovacího centra zavítali první senioři. Věříme, že nás to ochrání, míní

Kdo by před nově zřízeným očkovacím centrem v Obecním domě v Nymburce čekal v úterý krátce před polednem davy, ten by se mýlil. K hlavnímu vchodu přicházejí ve dvou nebo tříčlenných skupinkách rodiny, mezi nimiž je vždy senior nad 80 let, který dorazil na očkování.

Prohlídka očkovacího centra v Obecním domě v Nymburce. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Příchozí musí od hlavních dveří zamířit přes vstupní aulu ke stolům, u nichž je vyplněn dotazník a měřena teplota. Pokud je senior bez pohybových obtíží a vyjde po schodišti do patra, dá se vpravo na schody, v opačném případě si vlevo pomůže výtahem. Nahoře už na ně čekají dva dobrovolníci. „Zkontrolujeme jim objednání na čas, usadíme je tady ke stolu a pak je vyzveme, aby šli do další místnosti, kde už probíhá očkování,“ vysvětluje dobrovolník, který raději jméno říci nechce. „Nevím, jak by se na to tvářil můj zaměstnavatel, kdyby věděl, že tady pomáhám,“ vysvětluje. Bavorské příhraniční okresy zvyšují kapacitu testování. Chtějí pendlery do práce Přečíst článek › Tou nejzásadnější místností, kde dochází k samotnému očkování, je menší ze dvou jednacích sálů. Na první pohled je patrné, že druhý den po otevření organizačně všechno klape. „Hned v pondělí byl malý IT zádrhel, ale ten se podařilo rychle vyřešit,“ říká jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková, která na systém očkování na místě dohlížela. Na očkování přivezla Františka Řeháka z Lysé nad Labem jeho dcera. Dává nám svolení, že můžeme nafotit tatínka přímo při očkování. „Usmívej se, budeš slavnej jako Babiš. Řekni sýr. Ale ono to vlastně pod tím respirátorem stejně nebude vidět,“ mluví na otce, který už sedí na židli v jedné z kójí v péči sestřiček. „Jakou ruku máte silnější, kterou píšete?“ ptá se sestra pana Řeháka. Ten už nastavuje levačku, je tedy jasné, že je pravák. Registrace na očkování Mezitím jeho dcera vypráví, jak zvládli registraci na očkování. „Kupodivu bez problémů. Hned první den, 15. ledna. Tedy v osm ráno to bylo přetížené, ale už v deset jsme se zaregistrovali bez problémů,“ říká a jde vstříc otci, který dostal první vakcínu Vlevo vedle sálu jsou stolky a židličky určené pro čerstvě naočkované, kde ještě s blízkými počkají čtvrt až půl hodiny kvůli případné nečekané reakci. Zatím žádný problém nenastal. Imunolog Václav Hořejší: Jihoafrická a brazilská mutace jsou hrozivé Přečíst článek › Nymburská nemocnice podle slov jednatelky otevírá možnost registrací den po dni. „Snažíme se, abychom stoprocentně využili kapacitu zdravotníků. Co si budeme povídat, provoz očkovacího centra je poměrně nákladný a potřebujeme, aby byl stoprocentně vytížený. Až začnou vakcíny přicházet tak, jak předpokládáme a budou se očkovat i další skupiny, chceme kapacitu zvýšit na 600 osob denně,“ vysvětlila předpokládaný scénář dalších dnů a týdnů Nela Gvoždiaková. Na manžela, který byl právě v očkovací kabince, čekala Nina Nowak z Poděbrad. O tom, že se očkovat nechají, nepochybovala ani na okamžik. „Já věřím, že nás to ochrání. A už mi jde manžel,“ rozzářily se seniorce oči a vyrazila vstříc svému muži. Ve dveřích do sálu už dobrovolník pomáhal ke kójím dalšímu seniorovi.

