Loni v létě započatý projekt Tlapka v dlani má za sebou první úspěšnou fázi. Dvě štěňata, kterých se ujala čtveřice vězňů z takzvané Otevřené věznice v Jiřicích, se naučila od svých dočasných páníčků základní povely.

Dvojice psů, která má za sebou základní výcvik od jiřických vězňů. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

V ideálním případě by byli oba psi připraveni na další speciální výcvik a později k předání jako vodící psi pro slepce. Týkat se to však bude pouze jednoho z obou psů – Gora. Druhý kvůli drobným zdravotním problémům zůstane ve věznici až do propuštění svého stávajícího páníčka a stanou se parťáky na stálo. Zároveň včera chovatelé ze spolku Vodící pes předali k výchově do věznice další dvě štěňata – tentokrát fenky.