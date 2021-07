„Po bouřce se zvedla voda. Dokud protékala pod mostem, tak to šlo, ale jakmile se ucpal most, tak se to vylilo ven,“ říká majitel restaurace. Myslí si, že problém je i ve špatně řešeném mostě, který je postavený hned vedle. „Vidím problém v nedostatečným průtoku pod mostem. To tady sledujeme už deset let. Osadní výbor a všichni na to tlačíme, aby se most zrušil a předělal, jak byl předtím, ale visí to zatím na městě. Most se před měsícem propadl celý a provizorně byl už poněkolikáté opravený. Nevím tedy, komu most patří, ale celou dobu jsou všechny záplavy kvůli tomu mostu. Jakmile se ucpe, tak se voda vyvalí ven.“

Tentokrát by ale asi nepomohl ani dostatečný průtok pod mostem. „Problém byl v tom, že byl přívalový déšť. Vše tady teče přes potok. To znamená, že celé Ašsko vytéká přes jeden potok, takže to je ten problém. Přišlo hodně vody najednou. Ze začátku jsme si mysleli, že je potíž ve špatně řešeném mostu kvůli malému průtoku, ale nakonec se ukázalo, že vody bylo moc. I kdyby měl velkou kapacitu, tak by to stejně nepomohlo. Z té louky se stalo totiž obrovské jezero. I v případě, že by byl most dělaný na stoletou vodu, tak by to moc nepomohlo,“ vysvětluje člen osadního výboru Marian Rewczuk.

Zvedla se i vlna pomoci

Voda poškodila vše, co se dalo. „Poškodilo nám to restauraci, sklepy, zahrady, terasy, kompletně všechno. Naši sousedé na tom nejsou o nic líp,“ popisuje majitel. Naštěstí se zvedla vlna solidarity a majiteli penzionu a restaurace přijde na pomoc velký okruh přátel a známých, na hasiče si ale museli počkat. „Na hasiče čekáme už od včerejška. Byli tady sice ve dvě ráno dobrovolní hasiči z Krásný, ale to nám řekli, že s tím nemůžou nic dělat. Ašské hasiče jsme ještě neviděli. Řekli nám, že máme čekat, čekáme od večera, ale nikdo tu nebyl, podotýká.

V tuto chvíli ještě nejsou škody vyčíslené, ale už teď se ví, že se vyšplhají do několika milionů korun. „Když bylo při poslední záplavě půl metru vody, tak jsme tam byli se škodou tři miliony korun, naštěstí jsme pojištění. Je to měsíc, co jsme po koroně otevřeli. Koronu jsme vlastně využili k rekonstrukci, tady jsme to udělali celý a teď můžeme znova. Provoz musí jet dál. Máme na to hypotéku,“ dodává.

Hasiči hlásí zklidnění situace

Během noci a středečního rána se situace zklidnila, hlásí hasiči. Přibylo devět výjezdů, k osmi desítkám výjezdů z noci, odstranit bylo hlavně popadané stromy.

Karlovarští profesionální hasiči vyjížděli v Karlových Varech, Chebu, Aši, Abertamech, Kyselce, Horním Slavkově či Třech Sekerách. V Chebu pak drážní hasiči zasahují u čerpání vody z nádražní budovy.