Firma Ozdoba CZ ručně vyrobí za rok ve Dvoře Králové nad Labem přes 200 tisíc kusů skleněných vánočních ozdob. Zboží z malé budovy, zastrčené v ulici Slovany, putuje nejen na české stromečky, ale i do Jihoafrické republiky, Singapuru, Ruska, Švýcarska nebo také Dubaje, kde mají v oblibě vánoční koule s katarskou vlajkou. Letos přišli pracovníci společnosti se stylovou novinkou. Vyrábí prasátko s rouškou. Zlaté má bílou roušku s červenými puntíky, bílé červenou roušku s bílými puntíky.

Je to velký hit. Prodávat ho však můžou pouze přes e-shop nebo přímo ve firmě. Prodej vánočních ozdob výrazně zkomplikovalo uzavření prodeje v obchodních centrech a zrušení vánočních trhů. Pokud bude tato situace pokračovat až do Vánoc, bude to pro malou firmu s dvacítkou zaměstnanců likvidační. "Teď přichází doba, kdy jsme měli největší tržby. Prodeje končíme dopoledne na Štědrý den. Potom už nikdo vánoční ozdoby nekupuje," říká Romana Juklová, obchodní ředitelka firmy Ozdoba CZ.

Stylový sortiment

Upoutat se proto snaží stylovým sortimentem. V Rusku frčí Fabergého vejce, po ruském carském zlatníkovi pojmenovaná ozdoba ve tvaru velikonočního vajíčka, osázená klenoty, v Asii červeno-zlaté koule s kytičkami a chaloupkami, v Africe je poptávka po sněhulácích, saních vezoucí dárky či perníkové chaloupce.

V Česku je letošním trhákem prasátko s rouškou. S nápadem vyrobit takovou vánoční ozdobu přišel Pavel Joska, který má ve firmě na starosti e-shop, marketing a zahraniční zákazníky.

"Chtěli jsme se odlišit od konkurence a přijít s něčím novým a aktuálním v současné době," vysvětluje Pavel Joska. "První variantou bylo namalovat roušku na osmicentimetrovou vánoční kouli. Zkusili jsme to, ale nebylo to ono," přiznává.

Ve vzorkovně poté hledal figurku, na které by byla rouška dobře vidět a měla nos. "Zlaté prase se ukázalo ideální. Má kulatý tvar a rouška je na něm vidět," přibližuje, jak se zrodila myšlenka na originální vánoční ozdobu.

Test trpělivosti

Prasátko s rouškou, které si můžete pověsit na vánoční stromek, má průměr 6 až 7 centimetrů. Ve firmě Ozdoba CZ ho vyrábějí od září. Poctivá ruční výroba je dokonalým testem trpělivosti. Je to obdivuhodná mravenčí práce. Začíná foukáním a stříbřením skla, pokračuje ve smáčírně stříkáním barev, finiš přichází v malírně. Například oko je složené ze tří barev.

"Nejdříve uděláme bílou tečku na oku, potom malujeme roušku a mašličku zezadu," popisuje malířka Jana Vlková, jak probíhá malování vánočního prasátka. "Poté doděláme na oku modrou a černou tečku, redisperem řasy, nakonec bílou tečku do oka jako světýlko. Následně se orámuje rouška s mašličkou a zasype se bílým nebo červeným zásypem. Naposledy se dělají puntíky na roušce. Malujeme ještě ocásek prasátka. Jednotlivé části malujeme průběžně, aby barvy stihly uschnout a nemusely jsme čekat," objasňuje postup Jana Vlková. Podle přání zákazníka je možné ještě dopsat na ozdobu jméno a letopočet.

Firma ze Dvora Králové nad Labem vyrobí ročně více než 200 tisíc kusů vánočních ozdob. Má tisíce vzorů, každoročně zhruba dvě stovky nových. Výroba probíhá po celý rok. "V lednu a únoru jsme byli zvyklí vyrábět pro domácí trh a sklad, přes jaro a léto pracujeme na exportních zakázkách, které odcházejí do zahraničí koncem léta a na podzim. Touto dobou jsme jezdili obvykle na vánoční trhy a jarmarky. Od poloviny listopadu jsme mívali otevřené prodejny v obchodních centrech v Praze a dalších městech," upřesňuje harmonogram obchodní ředitelka Romana Juklová.

Firmu těžce sužuje nouzový stav, kromě e-shopu a prodejny přímo ve firmě nemá kde výrobky prodávat. "Situace na nás nejvíce dolehne na konci roku a může být pro nás likvidační. Nevytvoříme si fond na příští rok a nebudeme mít za co vyrábět, z čeho dávat výplaty," tuší Juklová. "Pokud se obchody neotevřou začátkem prosince a lidé nebudou moct nakupovat, tak situaci nezvládneme. Budeme muset propouštět, snížit výrobu. Nyní jsme odkázáni na e-shop a drobné objednávky. Snažíme se udržet rodinné řemeslo. Za těchto podmínek se to ale začíná jevit jako takřka nemožné," říká.