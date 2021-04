Město Zlín vynakládá nemalé finanční prostředky na jejich odstranění. O nápravu takto zničených fasád, prostranstvích a ploch, se starají zlínské Technické služby.

„Na čištění používáme speciální gel. Ten ovšem účinkuje jenom na některé druhy sprejů. Využíváme i vysokotlakou wapku ve spojení s chemickými prostředky, ale i toto není vždy účinné. Náklady jsou přibližně 50 000 Kč za rok,“ uvedl ředitel organizace Jakub Černoch.

Škaredé graffiti hyzdí město

Podle něj se ve Zlíně dle jejich zkušeností jedná spíše o menší poškození fasád a mobiliáře.

„Počet takových případů je ale značný. Sprejování a malování se navíc neustále opakuje,“ připomněl ředitel TS Zlín s tím, že pracovníci jejich organizace odstraňují graffiti nejčastěji při mytí zastávek a podchodů, případně při údržbě odpadkových košů.

„Nachází se však kdekoliv, v centru města, na okraji města, podél cyklostezek,“ zmínil Jakub Černoch.

Na pouliční „umělce“ a jejich díla při své služební činnosti naráží i zlínští strážníci.

Místa, kde se tvořit smí

Zlínské graffiti: umění, nádhera i ohavnosti.Zdroj: Deník/Jana Vozárová„Musím však říct, že „boom graffiti“ je již pryč, přesto se s těmito případy setkáváme. Na druhou stranu jsou ve Zlíně i plochy, které jsou pro tyto výtvory určeny a kde se můžeme vidět opravdu povedené výtvory, jako například v podchodu v ulici Česká,“ připomněl zástupce ředitele MP Zlín Pavel Janík.

Jako povedené dílo rozhodně lze označit to, které překrylo šeď podchodu spojující parkoviště u nákupního centra Čepkov a Baťovy vily. Prostor nechala přetvořit Nadace Tomáše Bati, která v nedaleké Baťově vile sídlí.

„Několikrát za týden jsme tudy procházeli a ty šedivé zdi se nám nelíbily. Řekli jsme si, že bychom tak mohli i tímto způsobem připomenout letošní 145. výročí narození Tomáše Bati,“ uvedl ředitel Nadace T. Bati Pavel Velev s tím, že současně již měli představu, kdo bude na ploše zdí podchodu vyobrazen.

„Kromě rodiny Baťů jsme chtěli připomenout i významné osobnosti managementu Baťových závodů i Zlína a to Hugu Vavrečku a Dominika Čiperu,“ zmínil Pavel Velev.

Povedené dílo od umělce z Prostějova

„Oslovili jsme street art umělce, nakonec jsme vybrali Dalibora Vybírala z Prostějova. Společně jsme probrali naši představu, popovídali si o rodině Baťů,“ přiblížil ředitel nadace.

Deník oslovil i autora výmalby, art umělce Dalibora Vybírala.

„Nejdřív jsem téma nastudoval, dohodli jsme s nadací T. Bati jak by to mělo vypadat a co by tam mělo být za prvky. Bylo to opravdu zajímavé si to nastudovat,“ uvedl o svém díle osmatřicetiletý art umělec.

To podle něj vznikalo tři týdny za nelehkých podmínek.

„Strašně tenkrát mrzlo a taky jsem musel dodržet určité prvky a promyslet a vše dát tak, aby bylo rozprostřeno po celé ploše,“ vysvětlil Dalibor.

Práce na tomto díle jej však i přes to prý velmi bavila.

„Každý den se tam zastavovali lidé, ptali se, co to bude, líbilo se jim to, chtěli se se mnou o tom bavit,“ bylo to moc příjemné,“ vzpomínal Dalibor.

Stotisícové dílo chrání kamera

Celé dílo vyšlo na necelých sto tisíc korun, které hradila Nadace T. Bati za podpory města Zlín.

„Chtěl bych připomenout spolupráci s městem Zlín, které nám poskytlo grant z kulturního fondu, povolilo udělat výmalbu podchodu a nechalo tam nainstalovat kameru, aby toto krásné dílo nebylo zničeno,“ připomněl Pavel Velev.

Přesto se na zdi již první klikyhák objevil. Na ten se však Zlíňané nemusí již dlouho dívat.

„Příští týden jedu do Zlína provést malé opravy, už se těším,“ svěřil se autor díla Dalibor, který současně prozradil, že se tímto uměním částečně živí.

Kromě nejrůznějších ploch maloval i z plošiny celý dům až do výše druhého patra.

„Začal jsem snad patnácti, i já jsem nejdřív maloval nesmysly, ale pak jsem se učil a zdokonaloval. Dnes jsem již starší a zabývám se jiným uměním, než jako puberťák. Z tohoto pohledu můžu říct, že čmáranice na fasádách domů nejsou opravdu dobré,“ zmínil street art umělec.