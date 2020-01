Plete, kudy chodí, dalo by se říci o „šéfce“ nadace Adélka. Bez jehlic a klubka vlny v kabelce Vieru Fialovou téměř nepotkáte. Vitální Olomoučanka každou volnou chvíli štrykuje teplé pestrobarevné ponožky všech velikostí. Ty malinké využívají miminka v porodnicích, velké zahřívají seniory ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Olomoučanka Viera Fialová zdarma plete už osm let ponožky pro novorozence a seniory. | Foto: Deník / Magda Vránová

Plést svetry, ponožky, šály a další oblečení se Viera Fialová naučila už v sedmi letech. Je z početné rodiny, pochází z pěti sourozenců. „Pletlo, háčkovalo a šilo se u nás vždycky. Dodnes každému upletu nebo ušiji, co chce nebo potřebuje. Jsem hodně aktivní a činorodý člověk. Když jsem odcházela do důchodu, přemýšlela jsem, co s tím volným časem budu dělat. Chtěla jsem dělat něco užitečného. Napadlo mě, že budu pro miminka a seniory zdarma plést ponožky,“ vzpomněla na začátky pletení „ve velkém“ usměvavá žena.