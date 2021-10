Akce s názvem Podzimní poježdění se na unikátní železnici koná každoročně v říjnu. „Musím zaklepat, že počasí nám teď opravdu přálo. V posledních dnech buď pršelo, nebo foukalo a tenhle víkend se nakonec hodně vydařil,“ pochvaluje si příznivé počasí ředitel Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice Tomáš Hegar.

Právě počasí totiž podle ředitele rozhoduje o tom, kolik lidí během víkendu na železnici přijde. „Nepočítali jsme to přesně, ale v sobotu tady určitě bylo přes šest stovek návštěvníků. Takže za víkend se tady protočí asi tisícovka lidí. Naše říjnové akce bývají každoročně nejlepší,“ přiblížuje s úsměvem na tváři Hegar.

Před několika týdny obletěla Česko zpráva o nehodě dvou dívek na podobné úzkorozchodné dráze u přírodní rezervace Soos na Chebsku. „Slyšel jsem o tom, ale nevím, k čemu přesně tam došlo. Dle mého názoru může být problém, že je tam málo lidí. A prostě tu dráhu nestíhají udržovat,“ domnívá se ředitel.

Zavádět nějaká bezpečnostní opatření, tak podle něj na Rajnochovické železnici nebylo nutné. „Nic jsme nezaváděli. U nás je to jiné. My jdeme cestou, ať se o to všechno hlavně stíháme starat a udržovat to. I za cenu toho, že máme prostě kratší dráhu,“ vysvětluje Hegar.

Příprava na zimu

Podzimní poježdění bylo poslední letošní akcí. Vagony i lokomotivy teď čeká příprava na zimu a příští sezonu. „Když se podaří udělat údržba ještě na podzim, tak je to nejlepší. Na jaře už pak jen sednete a jezdíte,“ usmívá se ředitel.

Kromě běžné údržby jsou v plánu i opravy. „Vždycky se najde něco, co je potřeba opravit nebo úplně vyměnit. Člověk se tady rozhodně nikdy nenudí. Připravujeme navíc k provozu důlní lokomotivu DH35. Na té nás přes zimu čeká ještě spousta práce. Musíme zabrat,“ míní Hegar.

Schyluje se také ke generální opravě jedné z lokomotiv. „Chystáme přeshraniční projekt jehož součástí bude oprava naši nejstarší lokomotivy BN 30U. Počítáme, že se u ní náklady vyšplhají na 500 až 600 tisíc korun. Kromě toho bychom taky ještě rádi vybudovali nový vjezd do areálu. Takže se modlíme, aby nám ten projekt vyšel. Hodně by nám to pomohlo,“ uzavírá ředitel.