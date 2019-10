Výstavba Vila Parku Tabulových Vrch začala v minulém roce a už nyní se mohl kvalitní developerský projekt skupiny GEMO pochlubit prvními hotovými jednotkami. Zájem o prohlídky zcela předčil očekávání. V průběhu pátku 20. a soboty 21. září se přišlo o výhodách nové zástavby na vlastní oči přesvědčit více než 700 lidí.

Vila Park tvoří soubor nízkých třípodlažních domů a v duchu jeho hesla „Zdravé bydlení nad městem“ nabízí bydlení s velkým množstvím zeleně při zachování přírodního rázu lokality. Celkem jej tvoří pět bloků po šesti až devíti domech. Mezi těmito bloky vznikne velká centrální plocha v podobě parku. Podíl zeleně tak u tohoto projektu dosahuje až téměř padesáti procent.

Návštěvníci Dnů otevřených dveří měli možnost vidět tři bytové domy. Součástí prohlídky byly dispozice bytů, které se pohybují od 1+kk až po 4+kk, společné prostory, výtahy nebo garážová hala. Řadu návštěvníků pak mile překvapila velikost sklepních kójí. Obytné místnosti disponují prostornými lodžiemi, všechny byty v přízemí mají vlastní soukromou předzahrádku s terasou.

Speciální vzorový byt

Architektonické řešení mohli zájemci přímo na místě konzultovat s hlavním architektem projektu Ondřejem Chybíkem ze studia CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. To se může pochlubit například čerstvým oceněním pro nejlepší mladé architektonické studio na světě Design Vanguard 2019. Jak by bytové jednotky mohly vypadat uvnitř, viděli návštěvníci ve speciálním vzorovém bytě. Jeho nadstandardní výbavu navrhlo renomované olomoucké interiérové studio Pearl Design Evy Heinzové.

Během Dnů otevřených dveří bylo rovněž přímo v objektu otevřeno prodejní místo developera, kde mohou zájemci ve všední dny získat všechny potřebné informace, ukázky standardů, variant interiérových materiálů apod.

Výbornou dopravní obslužnost a občanskou vybavenost Vila Parku Tabulový Vrch doplní také sportovně rekreační stezka, která nabídne možnost běhání, in-line bruslení nebo cyklistiky. Součástí projektu jsou i další sportoviště, místa pro odpočinek a dětská hřiště. Další podrobnosti o projektu a vizualizace řešení si můžete prohlédnout na webu vilapark-tabulovyvrch.cz