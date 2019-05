Na kdysi krásnou vilu z konce 19. století na pomezí Nového Jičína a obce je dnes od cesty smutný pohled, stejně tak na její zpustlé okolí. Nikdo nemůže sledovat její každodenní úpadek lépe než sousední obecní úřad sídlící v druhé vile významného klouboučnického továrníka Antona Peschela.

„Když člověk vidí fotografie zevnitř, tak se zhrozí, v jakém je to stavu,“ přiznává starosta Šenova u Nového Jičína Jaromír Kadlec. „Z venku od cesty vila vypadá poměrně ještě zachovale. Uvnitř snad ale není žádná stěna, která by držela pohromadě s druhou stěnou. Jsou tam velké praskliny. Výbuch vyrval dokonce stropy,“ popisuje starosta dále neutěšující stav objektu, který doplatil na neúspěšný pojišťovací podvod svého majitele.

Pojistný podvod

Ve vile bydlel od 90. let minulého století podnikatel chorvatského původu Goran Boban (57), který měl v ČR řadu podnikatelských aktivit. Později ale přišly finanční potíže. Nemovitost nechal v roce 2014 pojistit a v lednu 2015 došlo ve sklepních prostorách vily k mohutnému výbuchu. Verze o nezaviněné nehodě vzala za své o pět měsíců později, kdy v sutinách v suterénu vily hasiči nalezli těla dvou chorvatských mafiánů. Podle soudu si Boban krajany najal, aby výbuch připravili. Situace se ovšem zvrtla. Olomoucký vrchní soud mu v polovině loňského roku pravomocně potvrdil čtyřletý trest vězení za pojišťovací podvod a neposkytnutí pomoci.

Milionové náklady

V detailech dražby se píše, že objekt je staticky narušen a předpokládá se, že nejméně třetina stavby se musí zbourat a postavit znovu. „Ta vila je na demolici. Tam má cenu jenom pozemek,“ domnívá se Jaromír Kadlec.

Ten společně se zastupiteli každý vývoj týkající se vily bedlivě sleduje. Do aktuální červnové dražby obec vstupovat nebude, vyvolávací cena je příliš velká. „Tak bohatá obec nejsme,“ reaguje starosta nejen na aktuální minimální kupní cenu, ale i na případné další milionové náklady, například na demolici.

Pokud ale dražba postoupí do dalších kol a cena se rapidně sníží, pak není zájem obce vyloučený. Rozhodnout by o tom museli šenovští zastupitelé. „Máme obavy, aby tady případný nový majitel nepostavil něco, co tady nechceme. Uvidíme, jak se bude aukce vyvíjet, zda bude cena padat dolů. Přál bych si, aby to tady bylo pěkné,“ dodává na závěr starosta Kadlec.